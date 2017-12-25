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DHA YURT - Benzinle kendisini ateşe verdi, polis yangın tüpüyle müdahale etti

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde Erdal Ç. (34), hastanede kızının tedavisiyle yeterince ilgilenilmediğini öne sürerek, kentin işlek caddesinde üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Erdal Ç., polisin yangın tüplü müdahalesinin...

DHA YURT - Benzinle kendisini ateşe verdi, polis yangın tüpüyle müdahale etti

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde Erdal Ç. (34), hastanede kızının tedavisiyle yeterince ilgilenilmediğini öne sürerek, kentin işlek caddesinde üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Erdal Ç., polisin yangın tüplü müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Elinde benzin şişesi bulunan Erdal Ç., iddiaya göre, bağırarak hastanede yatan kızıyla doktorların yeterince ilgilenmediği ileri sürüp, kendisini yakacağını söyledi. Erdal Ç., daha sonra elindeki şişede bulunan benzini üzerine döküp, kendisini ateşe verdi. Bu sırada bölgede bulunan polisler, bir iş yerinde bulunan yangın tüpünü alıp, Erdal Ç.'ye müdahale etti. Yanmaktan son anda kurtulan Erdal Ç., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Vücudunda küçük çaplı yanıklar oluşan Erdal Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Üzerine benzin dökülmesi sonucu pantolonu yanan şahıs      
- Polis yanan sahsa yangın tüpüyle müdahale etmesi       
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA- ()

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