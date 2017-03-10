DHA YURT - Belediyeye silahlı saldırı güvenlik kamerasında

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde taşeron kapsamındaki vidanjör operatörü 44 yaşındaki Burhan Y.'nin, işten çıkarıldığı belediye binasına av tüfeği ile ateş etmesi ve ardından zabıta görevlisi ile boğuşması, güvenlik kamerasına yansıdı. Burhan Y., 'Silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çaycuma Belediyesi'nde taşeron firmada çalışırken dün sabah hakkında yürütülen soruşturma kapsamında işten çıkarılan Burhan Y., bir süre alkol aldıktan sonra av tüfeği ile belediye başkanı CHP'li Bülent Kantarcı'nın 1'nci kattaki odasına dışarıdan ateş etti. Ardından tüfeğin dipçiğiyle belediyenin giriş kapısındaki camı kıran Burhan Y.'nin içeriye girmesini, zabıta görevlisi engelledi. Zabıta memuru tarafından elindeki silah alınan Burhan Y., daha sonra gelen polise teslim edilerek gözaltına alındı.

Saldırıda Başkan Kantarcı Ankara'da olduğu için yerine vekalet eden Cengiz Gökçe'nin bulunduğu odada saçmaların isabet ettiği pencere camı kırılırken, ölen ve yaralanan olmadı. 'Dolandırıcılık', 'Cinsel taciz', 'Borcunu ödememe' suçlarından poliste kaydı bulunan Burhan Y., işten çıkarılmasına sinirlendiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Burhan Y., adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

Öte yandan saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Burhan Y.'nın hızlı adımlarla belediyeye yaklaşırken Başkan Kantarcı'nın makam odasına ateş ettiği, ardından kapı camını kırdığı ve zabıta görevlisi ile boğuştuğu görüldü. Boğuşma sırasında tüfeğin ateş alması ve çevrede yaşanan panik de görüntüye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntülerinde;

-Şahsın tüfekle gelmesi ve belediye binasına ateş etmesi

-Kapı önünde zabıtanın müdahalesi

-Kavga

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), ()

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