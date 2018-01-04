DHA YURT - BELEDİYE BAŞKANINDAN ZABITA KOMİSERİNE YUMRUKLU SALDIRI

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Bakacakkadı Belde Belediyesi Mali Hizmetler Müdür Vekili ve zabıta komiseri Suat Boynukısa, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında belediye başkanı Sezgin Özdemir'in kendisine küfür ettikten sonra yumruk attığı iddiasıyla darp raporu aldı. Sendika yöneticilerin olaya şahit olduğunu söyleyen Suat Boynukısa, "Şiddete maruz kaldım. Darp raporumu aldım. Sendika başkanımız ve genel başkanımız bana desteklerini ilettiler. Gereğini yapıyorlar" dedi.

Bakacakkadı Belediyesi ile Tüm-Bel Sen arasında belediye başkanı Ak Partili Sezgin Özdemir'in makamında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sırasında, Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı Kenan Şeref ve sendika yöneticileri belediyede çalışan 6 memur için verilen zammı yetersiz bulduklarını söyledi. Başkan Sezgin Özdemir, Mali Hizmetler Müdür Vekili Suat Boynukısa'yı arayarak memurların maaş listesini istedi. İddiaya göre, başkan Sezgin Özdemir getirilen listeye bakarak, Suat Boynukısa'ya, "Bu nasıl yav...k. Ben bunu okuyamam. Büyüt de getir" dedi. Dışarı çıkan Suat Boynukısa, görüşmenin sonunda tekrar odaya girdi. Devlet memuru olduğunu söyleyen Suat Boynukısa, "Bana küfredemezsiniz. Burada misafirlerimiz, sendika yöneticilerimiz var. Yaptığınız iş barışına yakışmıyor. Sizi kınıyorum" diye tepki gösterince, önce masasındaki su bardağını üzerine fırlatan Sezgin Özdemir, ardından üzerine yürüyerek yüzüne yumruk attı. Sezgin Özdemir'i araya giren sendika yöneticileri sakinleştirdi. Sağ yanağında darp izi bulunan Suat Boynukısa, hastaneye başvurarak darp raporu aldı.

'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Suat Boynukısa, darp sonucu yüzünde yara oluştuğunu ve yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt'un da kendisini arayarak her türlü desteği vereceklerini söylediğini belirten Suat Boynukısa, "Toplu iş sözleşmesi sırasında belediye başkanı memurların maaş bordrosunu istedi. Ben hem zabıta komiserliği hem de mali hizmetler müdür vekilliğini yürüttüğüm için benden istedi. Maaş bordrosunu getirdiğimde zaten bilgisayar çıktısıydı. Kendisi yazının küçük olduğunu söyleyerek, misafirlerin yanında bana hakaretlerde bulundu. Ben kendisine bu tür davranışının etik olmadığını, devlet memuru olduğumu kendisine izah ettim. Bu lafı kaldıramadı ve istenmeyen bir takım olaylar oldu. Şiddete maruz kaldım. Darp raporumu aldım. Zaten sendika başkanımız ve genel başkanımız bana desteklerini ilettiler. Gereğini yapıyorlar. Ben henüz savcılığa suç duyurusunda bulunup bulunamayacağıma karar vermiş değilim. Yüzümde darp sonucu aldığım bir yara var. Keşke olmasaydı. Çok üzgünüm" dedi.

SENDİKA BAŞKANI EŞREF: 'BELEDİYE BAŞKANINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ'

Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı Kenan Eşref ise yaşanan olaya şahit olduğunu ve kınadıklarını söyledi. Sendika olarak belediye başkanından şikayetçi olacaklarını ifade eden Eşref, "Suat bey belediye başkanına 'Bana misafirlerin önünde yav...k dediniz. Bu iş barışına yakışmayan bir olgudur. Sizi kınıyorum' dedi. Bunu söyleyince başkan bardağı attı. 'Saygısızlık yapıyorsunuz?' diyince de bir tokat attı ve gırtlağına sarıldı. Biz araya girdik. Biz Tüm Bel-Sen olarak bir memura fiili müdahalede bulunmasını kınıyoruz. Ayrıca iktidar partisini bu yönde göreve çağırıyoruz. Kendilerini ve yöneticilerini sorgulamaları gerekiyor. Sendika olarak biz belediye başkanından şikayetçi olacağız" dedi. diye konuştu.

Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin Özdemir ise sadece ağız dalaşı yaşandığını söyleyerek, darp iddialarını kabul etmedi.

Görüntü Dökümü:

-Suat Boynukısa ile röp.

-Suat Boynukısa'nın çalışması

-Yüzündeki darp izini göstermesi

-Bakacakkadı belediyesi binası

-Beldeden detaylar

-Belediye başkanının fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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