DHA YURT - BAYRAKTAR'IN VURDUĞU TERÖRİSTLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, dün saat 15.30 sıralarında, Oğul Köyü Kanireş Çeşmesi bölgesinde silahlı insansız hava aracı Bayraktar ile vurulan PKK'lı teröristlerle ilgili açıklama yaptı. Hakkari'nin Oğul Köyü kırsalında 4 PKK'lı terörist ile onlarla toplantı halinde olan 4 işbirlikçinin silahlı Bayraktar'la vurulduğu, 4 PKK'lı ile 1 işbirlikçinin öldüğü, 3 işbirlikçinin ise Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulundukları belirtildi.

Tespit edilen dinamik hedefe silahlı Bayraktar ile bomba atıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Söz konusu atış neticesinde 4 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilen bölgede teröristlerle toplantı halinde bulundukları sonradan anlaşılan İbrahim Sak, ve Musa Tarhan isimli işbirlikçiler hafif şekilde, Mehmet Temel ve İsmail Aydın isimli işbirlikçiler ise ağır şekilde olmak üzere toplam 4 işbirlikçinin yaralandığı, kendi imkanları ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındıkları tespit edilmiştir."

Söz konusu yaralanan işbirlikçilerden Mehmet Temel'in, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altında iken öldüğü bildirildi. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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