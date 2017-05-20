DHA YURT; BAYKAL: REFERANDUM ŞAİBELİ, TARİH BOYUNCA O DAMGA İLE ANILACAK

"BU İŞİN DAHA BİRİNCİ DEVRESİ, MAÇ BİTMEDİ"



CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile iölgili yapılan referandum şaibeli olduğunu, tarih boyunca o damga ile anılacağını belirtirken, "Cumhurbaşkanı bu iş bitti diyor. bir referandum, bu da tarih boyunca o damga ile anılacak.Cumhurbaşkanı iş bitti diyor hayır bitmedi. Ben ısrarla işin bitmediğini söylüyorum. Bu işin daha birinci devresi maç bitmedi. Üç puan falan yok" dedi. Kayseri de eski bir il başkanının oğlunun düğününe katıldıktan sonra Ankara'ya dönerken Kırıkkale'ye uğrayan Deniz Baykal, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Kırıkkale girişinde CHP Kırıkkale il Başkanı Ahmet Önal ve partililer tarafından karşılanan Baykal, esnaflara 'hayırlı işler' dileğinde bulunduktan sonra il başkanlığında partililere hitaben konuştu. Başkal, "Türkiye çok önemli ve tarihi bir süreçten geçiyor. Yani özellikle Önemsediğimiz bir olay için tarihi bir olay deriz ya, bu defa öyle değil gerçekten tarihi bir süreç yaşıyoruz. Yani Türkiye’miz artık bildiğimiz alıştığımız bir Türkiye olmaktan başka bir Türkiye olmaya doğru dönüşecek. Bu sürecin içinden geçiyoruz. Referandum bu dönüşüm ile ilgili önemli bir karar aşamasıydı. Bir anayasa taslağı önümüze getirildi. Anayasa bir devletin, bir milletin en temel belgesi istikameti o belirler yarınlara o yön verir. Bize bugüne kadar milli mücadele, kurtuluş savaşı, milli mücadeleden sonra devleti kuran kadronun yaptığı anayasalar yani 1921, 1924 ve daha sonra 1960-1982 anayasaları yön verdi. Onlarla geldik. 82 anayasasını 18 defa değiştirdik. Ne bugüne kadar yaptığımız anayasalarda nede daha sonraki değişikliklerde temel bir anlayış sarsılmadan sürdürüldü" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yapılan referandumun şaibeli olduğunu belirten Baykal, "Bu referandum şaibeli bir referandum, bu da tarih boyunca o damga ile anılacak. Olmadı olmadı olsa bile bu anayasa kabul edilemez kaldı ki tartışmalı manzara bu değil mi, bir andan itiraz edeceğiz ber yandan ne yapacağız ne yapalım geldi. Arkadaş bu seçim sonucunun mahiyeti ile meşruiyeti iki ayrı konudur. Hükümet devlet gücü ile yıkılıyor. Ama devlet gücü ile meşrutiyet olmaz. Vicdan ile akılla olacak, inanç ile olacak, hukuk ile olacak. Bu yok ne yapalım yoksa haa iş bitti mi Cumhurbaşkanı iş bitti diyor hayır bitmedi. Ben ısrarla işin bitmediğini söylüyorum. Bu işin daha birinci devresi maç bitmedi. Üç puan falan yok, üç puan buradan verilmez maç bitince, maç ne zaman bitecek 2019 da 2019 da bu anayasaya uygulamaya geçirmek isteyen irade milletten icazet alacak mı almayacak mı onu göreceğiz. 2019 da sadece teorik olarak bu anayasa geçti işte canım diyerek geçti kabul edilmesi yetmiyor bunu uygulayacak bir siyasi iradenin milletten icazet almasına ihtiyaç var. Millet bu icazeti verecek mi vermeyecek mi asıl mesele o" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüntü Metni

Deniz Baykal ın parti binasına gelişi

Partililerle tokalaşması

CHP il binasında konuşması

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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