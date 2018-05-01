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DHA YURT - Batman'da yıldırım düştü: 64 koyun telef oldu

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyü çevresinde otlanan koyun sürüsüne dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 64 koyun telef olurken, Suriye'li çobanın ise, hafif yaralandığı belirtildi.  Beşiri...

DHA YURT - Batman'da yıldırım düştü: 64 koyun telef oldu

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyü çevresinde otlanan koyun sürüsüne dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 64 koyun telef olurken, Suriye'li çobanın ise, hafif yaralandığı belirtildi. 
Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyü çevresindeki 2 gündür etkili olan sağanak yağıştan sonra dün akşam saatlerinde otlanan koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 64 koyun telef olurken, Suriyeli olduğu öğrenilen çoban Beşir İbrahim ise hafif yaralandı. Beşpınar Köyü Muhtarı Mehmet Sevim Tan, köye 2 kilometre uzaklıkta düşen yıldırımın koyun sürüsüne isabet ettiğini belirtti. Hayvan sürüsünden 64 koyunun telef olduğunu söyleyen Muhtar Tan, "Akşam saatleriydi. Karanlık iyice bastırmıştı. Büyük bir gök gürültüsü duyduk. Dışarı çıktığımızda yıldırımın sürü üzerine düştüğünü öğrendik. Köylülere ait hayvanların bir bölümü telef olmuştu. Suriyeli çobanı Allah korudu"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Ylıdırım düşmesi sonucu telef olan koyunlar
-Köylülerin telef olan koyunlarla ilgili konuşması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN/BATMAN,()
 

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