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DHA YURT - Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü (3)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESI BATMAN'A UĞURLANDI Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve daha yakın olması nedeniyle tedavi için getirildiği...

DHA YURT - Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü (3)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESI BATMAN'A UĞURLANDI

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve daha yakın olması nedeniyle tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in cenazesi, tekbir ve salavatlar eşliğinde karayolu ile Batman'a uğurlandı. Basına kapalı olarak morgdan alınan şehit Uzman Çavuş Çetin'in cenazesi, morg girişinde bekletilen ambulansa konuldu. Burada okunan dualar ve tekbirler eşliğinde şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in cenazesi, karayolu ile Batman'a uğurlandı. 

Görüntü Dökümü:
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-Şehit cenazesi taşıyan ambulansın morgdan çıkışı
-Ambulansın Batman'a gitmek üzere hareket etmesi
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()

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