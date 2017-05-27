DHA YURT - Batman'da karakola malzeme taşıyan sivil araca PKK bombası: 1 ölü, 1 yaralı

BATMAN'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristler, yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk İlçesi'ne bağlı Yedibölük ve Bölükkonak köylerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, araçta bulunan 36 yaşındaki İdris Yüksel öldü, 45 yaşındaki İlyas Çetinbaş ise ağır yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlyas Çetinbaş, ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İdris Yüksel'in cesedi de aynı hastanenin morguna kondu.

Patlamanın ardından Kozluk İlçesi'nde toplanan bır grup vatandaş, olay bölgesine yakın bir noktaya gelerek yaşananları öğrenmeye çalıştı.

Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

YARALI YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Batman'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin karakola malzeme götüren sivil araca yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan İlyas Çetinbaş'ın yakınları, haber alır almaz Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne akın etti. Çetinbaş'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, yakınları da dışarıda bekledi. İlyas Çetinbaş'ın amcasının oğlu Şirin Çetinbaş, "Haber alınca, olay yerine gitmek istedik. Ancak jandarma izin vermedi. Amcamın oğlu ağır yaralı, ama ölüm tehlikesini atlattığını söylediler" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bu arada, Batman Valiliği de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kozluk Gümüşörgü karayolu Bölükkonak Köyü çıkışında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen Mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinin sivil bir aracın yoldan geçişi sırasında patlatılması sonucu araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız ise ağır yaralanmıştır. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastanede bekleyen yaralı yakınları

-Acil sevirs

-Şirin Çetinbaş'ın konuşması

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ / BATMAN,()

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