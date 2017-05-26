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DHA YURT - Batman'da karakola malzeme taşıyan sivil araca PKK bombası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YARALI YAKINLARI HASTANEDE BEKLİYOR Haberin duyulması üzerine ağır yaralı olarak tedavi gören İlyas Çetinbaş'ın yakınları Batman Bölge Devlet Hastanesi acil servisine akın etti. İlyas Çetinbaş, yoğun bakımda tedavi görürken yakınları...

DHA YURT - Batman'da karakola malzeme taşıyan sivil araca PKK bombası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YARALI YAKINLARI HASTANEDE BEKLİYOR
Haberin duyulması üzerine ağır yaralı olarak tedavi gören İlyas Çetinbaş'ın yakınları Batman Bölge Devlet Hastanesi acil servisine akın etti. İlyas Çetinbaş, yoğun bakımda tedavi görürken yakınları da dışarıda bekledi. İlyas Çetinbaş'ın amcasının oğlu Şirin Çetinbaş, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Haber aldığıız zaman olay yerine gitmek istedik. Ancak jandarma engel oldu, olay yrine gitmemize izin vermedi. Ambulansın geldiğini görünce de ambulansla birlikte biz de döndük. Amcamın oğlu İlyas Çetinbaş ağır yaralı ama ölüm tehlikesini atlattığın söylediler. Önlem olarak yoğun bakımda tutuluyor. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi. 

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan Batman Valiliği de patlama ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "26.05.2017 Cuma günü saat:18.00 sularında Batman İli Kozluk İlçesi Bölükkonak Köyü yakınlarında yol üzerinde patlama olduğu ihbarının alınması üzerine yapılan araştırmada; Kozluk Gümüşörgü karayolu Bölükkonak Köyü çıkışında  bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen Mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinin sivil bir aracın yoldan geçişi sırasında patlatılması sonucu araçta bulunan  bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız ise ağır yaralanmıştır. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hastanede bekleyen yaralı yakınları
-Acil sevirs
-Şirin Çetinbaş'ın konuşması

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()


 

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