DHA YURT- Batman'da çatışma: 1 şehit 2 yaralı

Batman'ın Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.



Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında bululnan Mava bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda bugün öğlen saatlerinde bir grup teröristle temas sağlandı. Açılan ilk ateşte, 1 uzman çavuş şehit oldu. 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede devam eden operasyonlar kapsamında zaman zaman çatışamaların yaşandığı belirtildi.

Haber: Diyarbakır ()