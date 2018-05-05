DHA YURT: BAŞKENT’TE 12 DAKİKALIK SAĞANAK FELAKETE NEDEN OLDU

ANKARA Mamak'ta yaklaşık 12 dakika süren sağanak yağış felakete neden oldu. Sel suları onlarca aracı önüne katıp sürükledi, sele kapılan 3 kişi yaralandı, 20’yi aşkın işyeri ve 150’nin üzerinde araç hasar gördü. Sel felaketi, Mamak Boğaziçi Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesinde, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 12 dakika süren sağanak yağış sonrası dere yatağı olan caddeyi birden sel bastı. Sel suları o anda hareket halinde bulunan onlarca aracı sürüklemeye başladı. Araçta bulunanlar inerek son anda kurtulmayı başardı. Sele kapılan 3 kişi bir süre sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sel suları park halindeki araçları da sürükleyerek birbirlerine yapıştırdı. Onlarca iş yeri sular altında kalırken, caddede bulunan bazı elektrik direkleri de devrildi.

BELEDİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİ

Felaketin ardından, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile diğer yetkililer olay yerine geldi. Belediye ve itfaiyeye ait iş makineleri de bölgeye gelerek caddede temizlik çalışmalarına başladı. İş yeri sahipleri itfaiye ekipleri yetersiz kaldığı için su tahliye işlemlerini kendi imkanları ile yaptı. 150’ün üzerinde araç ve iş yerinin zarar gördüğü felaket sonrası belediye yetkililerinin temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

BAŞBAKAN VALİYİ ARAYIP BİLGİ ALDI

Ankara Valisi Ercan Topaca da olay yerine gelerek, felaket sonrası bilanço hakkında bilgi aldı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da Vali Topaca ve Mamak Belediye Başkanı Akgül’ü arayarak felaket hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

VALİ TOPACA OLAY YERİNDE

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Topaca, sel felaketinde ilk tespitlere göre 3 kişinin yaralanarak hastaneye intikal ettirildiğini, 150 aracın ve 20 dükkanın zarar gördüğünü ifade etti. Topaca, şu bilgileri verdi: “Her zaman olan bir durum değil, bu bir afet, olağanüstü bir durum. Altyapı ve üstyapı da eksikler var mı konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi çalışmalarını yapacaklar. Sonrasında eksiklikleri tamamlayacağız. Şuan hastaneye intikal eden 3 yaralı bulunuyor, durumlarını takip ediyoruz. İlerleyen saatlerde daha net bilgiler vereceğiz. Meteoroloji tahminlerini henüz almadım. Aldıktan sonra vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapacağız. Komşu mahallede herhangi bir sorun yok, ama burada bir afet var. Meteoroloji tahminleri de bazen noktasal olarak tutmuyor.

TOPACA: HASARLI ARAÇLARI YERİNDEN KIPIDARTMAYIN

Vali Topaca, aracı hasar gören vatandaşlara bizim devlet olarak yapacağımız yardımlar açısından ve kasko ve sigorta şirketlerinin araçlardaki hasarı yerinde tespit etme zorunluluğu bulunduğuna dikkat çekerek, “Araçları hasar gören vatandaşlarımız herhangi bir müdahalede bulunmasınlar, hasar tespitleri yerinde yapılsın" uyarısında bulundu. Topaca, olay yerinde itfaiye, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve defterdarlık ekiplerinin hasar tespiti çalışmalarına başladığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden sel görüntüleri

-Araçların sürüklenmesi

-Vali Topaca'nın açıklaması

-Büyükşehir ve Mamak belediye başkanlarının açıklamaları

-Detaylar

-Olaydan sonra kurtarılmaya çalışılan araçlar felaketin görüntüsü

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Hüseyin ÖZBALI/ANKARA,()