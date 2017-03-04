DHA YURT - Başbuğ: Demirel 'Benim bir tane ordum var ikinci ordum yok' derdi

GENELKURMAY eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 55 yıllık siyasi yaşamının anlatıldığı Isparta İslamköy'deki Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni ziyaret etti. Demirel ile bir anısını anlatan Başbuğ, "Gerçekten de askeri darbelerin mağdurları kim?' derseniz bu listenin başına yazılacak ilk kişi Süleyman Demirel'dir. O süreçleri de konuştuğumuz zaman hep şunu söylerdi; 'Benim bir ordum var ikinci ordum yok' derdi. Onun ağzından Silahlı Kuvvetler aleyhine en ufak bir kelime duymadım" dedi.

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 1'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'na katılmak için geldiği Isparta'da merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi İslamköy'e gidip Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni ziyaret etti. Demirel'in 55 yıllık siyasi hayatının anlatıldığı müzeyi baştan sona gezen İlker Başbuğ, müzede sergilenen fotoğrafları inceledi.

"BENİ İLK DEMİREL ARADI"

İlker Başbuğ, müze çıkışı Doğan Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Başbuğ, 2014 yılı Mart ayında Silivri Cezaevi'nden hürriyete daha ilk adımımı attığı anda kendisine bir telefon uzatıldığını anlatırken, "Dediler ki; 'sizi 9'ncu Cumhurbaşkanımız sayın Süleyman Demirel arıyor.' Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ile ilk konuşmamı yaptım. O öyle bir insandı ki daha cezaevinden dışarı ilk adımı attığım anda benimle görüşen kendileri oldu. Demirel'in bizim yaşamımızda çok önemli bir bölümü var. Bir noktada yaşamımızın ana siyasi figürlerinden, kahramanlarından biri. Onu daha yakından tanıma fırsatını Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde çalıştığım dönem buldum. Onun devlet adamlığı, bilgisi, toleransını ve konulara yaklaşımını görme şansımız oldu" dedi.

"SİLAHLI KUVVETLER ALEYHİNE HİÇ KONUŞMADI"

'Silivri macerasından' sonra da Demirel ile birkaç kez görüştüklerini kaydeden Başbuğ, şöyl edevam etti; "Bu görüşmelerde aklımda kalan, hiç unutmadığım şey şudur; Süleyman Demirel siyasi hayatı boyunca askeri darbelerle karşı karşıya kaldı. 'Gerçekten de askeri darbelerin mağdurları' kim derseniz bu listenin başına yazılacak ilk kişi Süleyman Demirel'dir. O süreçleri de konuştuğumuz zaman 'Benim bir tane ordum var ikinci ordum yok' derdi. Ben onun ağzından Silahlı Kuvvetler aleyhine en ufak bir kelime duymadım. Hep 'benim tek ordum var ordumun aleyhine konuşmam' derdi. Bu onun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor."

"KEŞKE ŞİMDİ HAYATTA OLSAYDI"

Süleyman Demirel'in anılarını görmekten mutlu olduğuna dikkat çeken Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten çok güzel hazırlanmış. Her şey o kadar güzel gösterilmiş ki sayın Demirel'in yaptıklarını, Türkiye'ye verdiği değerli hizmetleri buradan çok güzel görüyoruz. Çok iyi bir devlet adamıydı. Devleti tanımıştı. İyi bir siyasetçiydi. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli insanlardan biriydi. Bazen hep şunu düşünüyorum. Bakın 2017'ye geldik Mart'tayız. Keşke bugün sağ olsaydı da bir akil adam olarak, büyük bir siyasetçi olarak bizlere yol gösterici değerlendirmeler yapsaydı. Onun boşluğunu, hele bugün onun boşluğunu ne kadar çok hissettiğimizi ifade etmek isterim. Onun ne kadar büyük bir devlet adamı, ne kadar büyük bir lider, ne kadar büyük bir siyasetçi olduğunun değerini bugün çok çok daha iyi anlıyoruz. Yaptıkları, Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği hizmetler için ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şükranlarımı sunuyorum. Minnetle anıyor manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Yattığı yer cennet mekanı olsun."

Görüntü Dökümü

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-Başbuğ'un açıklamaları

Haber-Kamera: Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () -

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