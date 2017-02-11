DHA YURT- BAŞBAKAN YILDIRIM;"İNŞALLAH 16 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE YENİ BİR BAHAR GELECEK"

"YAPILAN ALGI OPERASYONLARININ BİZİ ÇEKMEK İSTEYECEĞİ TUZAKLARA KARŞI UYANIK OLMALIYIZ"

Başbakan Binali Yıldırım Antalya'da düzenlenen belediye başkanları istişare toplantısında konuştu. 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma değinen Yıldırım, "Sandıkta gerekeni yapmaya hazır mısınız? Türkiye'yi dize getirmek isteyen alçakçalara millet dersi vermek için var mısınız? Bugün itibariyle takvim çalışmaya başladı. 16 Nisan'a kadar Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız. Bütün vatandaşlarımız ile buluşacağız. Vatandaşımıza diama doğruyu söyleyeceğiz. Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları bilmesi için var gücümüzle çalışacağayız. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Cumhuriyetimizi tam bir demokrasi ile taçlandıracağız. Yapılan algı operasyonlarının bizi çekmek isteyeceği tuzaklara karşı uyanık olmalıyız. Her zaman sağduyulu davranacağız. Muhalefetin yalan iftira, inkâr söylemlerine karşılık biz projelerle, hizmetlerle yeni hedeflerle vatandaşın yanında olacağız" dedi.

"VATANDAŞIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜ GELİNCE KAPILARINA 'HADİ ORADAN YAKLAŞMA, SENİNLE İŞİMİZ KALMADI' DİYOR"



Yıldırım, "Teröre destek veren belediyeleri tek tek tespit edip buralara kayyum atadık. Yeni belediye başkanları görevlendirildi. Elbette teröre destek vermenin halktan aldığı oylar ile alt yapıyı yapmak yerine dağa hizmet veren lojistik destek sağlayan milletin topladığı kaynakları terör örgütüne aktaran bu belediye başkanlarına aferin diyecek halimiz yoktu. İçişleri bakanlığımız gereğini yaptı. İşi ehline verdi. Şimdi oradan alınan paralar toplanan bütün vergiler şantaj vergisi olarak teröre değil hizmete gidiyor. Yürüttüğümüz çalışmalar çoktan sonuç vermeye başladı. Vatandaşımızın artık yörede yüzü gülüyor. Terör örgütüne onun uzantılarına asla pirim vermiyor. Gelince kapılarına 'hadi oradan yaklaşma buraya seninle işimiz kalmadı' diye onları ait olduğu yere gönderiyor. Ama onlara bu toprakların hiçbir karışında yer yok. Şehit kanları ile sulanmış bu toprakların alçakların çiğnemesine asla müsaade etmeyeceğiz. Gençler artık yüzünü dağa değil, geleceğe döndü" diye konuştu.

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