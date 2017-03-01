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DHA YURT - Başbakan Yıldırım, yeni evli çifte evlilik cüzdanlarını verdi

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Tokat mitinginde sahneye gelen yeni evli çifte evlilik cüzdanlarını verdi. Evlilikte başarının sırrını da yeni çifte söyleyen Yıldırım, "'İtaat et, rahat et'. Bir de birbirinize 'Peki' demesini...

DHA YURT - Başbakan Yıldırım, yeni evli çifte evlilik cüzdanlarını verdi

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Tokat mitinginde sahneye gelen yeni evli çifte evlilik cüzdanlarını verdi. Evlilikte başarının sırrını da yeni çifte söyleyen Yıldırım, "'İtaat et, rahat et'. Bir de birbirinize 'Peki' demesini bilin. Defteri vermeden önce Cumhurbaşkanı'mızın da size bir öğüdü var. Selamı var, anladınız değil mi? Daha açık söyleyeyim mi? Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur Rabia olur" dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin Tokat mitinginde konuştu. Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde halka hitap eden Yıldırım, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili açıklamaları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Başbakan Yıldırım, "Ne diyor Kılıçdaroğlu? Vatandaşlara diyor ki 'Gidin, namusunuzla, şerefinizle, onurunuzla 'Hayır' oyu verin'. Bu ne demek? Bu ne biçim laf, böyle bir üslup olur mu? Bir ana muhalefet partisi genel başkanı, nasıl böyle bir dil kullanabilir. Bu, 'Evet' diyenlere hakarettir, saygısızlıktır. Bu dil, birleştirici değil; bu dil, ayrıştırıcı bir dildir. Yani 'Evet' diyen namuslu değil, onurlu değil, şerefli değil. Hadi oradan. Bu millet, öyle bir millet ki tuzağa düşmez. 'Evet' de verir, 'Hayır' da verir. Ne verirse verir, başımız gözümüz üstünde yeri vardır. Biz asla bunların seviyesine inmeyeceğiz. Bölücü örgütün Kandil'deki sözde yöneticileri açıklama yapıyor. PKK diyor ki 'Referandumda 'Evet' çıkarsa biz biteriz'. 'Evet' çıkacak, siz de biteceksiniz. FETÖ da bitecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması

Haber: TOKAT, ()

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