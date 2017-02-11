Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

DHA YURT- BAŞBAKAN YILDIRIM "SANKİ CHP, İKTİDARA DEĞİL, MİLLETE, TÜRKİYE'YE CUMHURİYET'E MUHALEFET EDİYOR

"Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, adeta FETO'cularla, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz" "Anamuhalefet partisinde elimiz boş döndük biz ısrarcı olduk" "Kültür ve Turizm Bakanlığı...

DHA YURT- BAŞBAKAN YILDIRIM "SANKİ CHP, İKTİDARA DEĞİL, MİLLETE, TÜRKİYE'YE CUMHURİYET'E MUHALEFET EDİYOR

"Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, adeta FETO'cularla, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz"

"Anamuhalefet partisinde elimiz boş döndük biz ısrarcı olduk"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı 'memleketin hastasıyım' kampanyasını başlattı"

 

Başbakan Binali Yıldırım Antalya'da düzenlenen belediye başkanları istişare toplantısında konuştu.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 'MEMLEKETİN HASTASIYIM' KAMPANYASINI BAŞLATTI"



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bugün 'memleketin hastasıyım' kampanyasını başlattığını belirten Yıldırım, "Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımız, bir kampanya, seferberlik başlattı. Bu seferberliğin adı, 'memleketin hastasıyım' Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza. Memleket hasreti olan bütün vatandaşlarımızın bu yaz tatillerini memleketlerinde geçirsinler. Yurt dışındaki vatandaşlarımız gelsin, düğünlerini burada yapsınlar. Sıla hasretlerini gidersinler. Gurbet ile memleket kucaklaşsın bir olsunö dedi.

"ANAMUHALEFET PARTİSİNDEN ELİMİZ BOŞ DÖNDÜK BİZ ISRARCI OLDUK"



Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: "Anamuhalefet partisinde elimiz boş döndük biz ısrarcı olduk. Dedik ki siz cumhurbaşkanlığı sistemine karşıysanız ki öylesiniz. Bunu da anlayış ile karşılıyoruz. O halde buyurun teklifinizi getirin biz de getirelim mecliste oylayalım. Ondan sonra vatandaşın huzuruna getirelim hangisini seçerse eyvallah diyelim. Buna da maalesef cevap almadık. Başka ne yapacaktık? Anayasa değişikliği oldu bittiye getirildi deniyor. İnsaf. CHP toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmak için her yolu denedi. Hala da aynısını yapıyor. Anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse, Türkiye bölünür. Hadi oradan Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez.

SANKİ CHP, İKTİDARA DEĞİL, MİLLETE, TÜRKİYE'YE CUMHURİYET'E MUHALEFET EDİYOR

Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, adeta FETO'cularla, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz. Anamuhalefet Partisi iktidar alternatifidir. Terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi Anamuhalefet Partisine zarar veriyor. Partisine zarar veriyor. Oy verenleri de rahatsız ediyor. Ey Kemal bey bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi milletin sesine kulak ver. Millet birlik, kardeşlik diyor. Sanki CHP, iktidara değil, millete, Türkiye'ye Cumhuriyet'e muhalefet ediyor arkadaşlar."

 



Görüntü Dökümü

-Başbakanın konuşması

-Detaylar

ANTALYA/

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.