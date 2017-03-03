DHA YURT - Başbakan Yıldırım'ın Bartın mitingine sis engeli

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın Bartın mitingi, uçağının yoğun siste havalimanına inememesi nedeniyle iptal edildi.

Başbakan Binali Yıldırım, programa göre saat 13.10'da Bartın İmam Hatip Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecekti. Ancak Başbakan Yıldırım'ın uçağı, Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havalimanı'na yoğun sis nedeniyle inemedi.

Havalimanında Başbakan Yıldırım'ı karşılamak üzere bekleyen Bartın Valisi Nusret Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Başbakanımız ekibiyle beraber herhalde yoğun sis sebebiyle, yukarıda tabii durum daha farklı herhalde döndüler, Sinop'a geçecekler. Sinop'taki programlarına devam etmek üzere döndüler. Bartın programı şu an iptal."

Görüntü Dökümü

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-Bartın Valisi Nusret Dirim'in açıklamaları

Zonguldak Havalimanı'ndan görüntüler

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Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Ayhan ACAR/BARTIN - ZONGULDAK () -