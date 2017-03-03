DHA YURT - Başbakan Yıldırım, Bartın mitingine video konferansla bağlandı (1)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, video konferans yoluyla Bartınlılara hitap ederek, "Türkiye'yi bölmek, hiçbir gücün haddi değildir; buna da imkan yoktur. Biz 79 milyon vatan evladı biriz, beraberiz, biz birlikte Türkiye'yiz. Rejim meselesi 1923'te bitmiştir. Türkiye, rejimini seçmiş; 'Cumhuriyet' demiştir" dedi.

Başbakan Yıldırım, Sinop'tan video konferans yöntemiyle Bartınlılara seslendi. Uçağının yoğun sis sonucu Bartın'a inememesi nedeniyle AK Parti'nin Bartın mitingine katılamayan Başbakan Yıldırım, video konferans yoluyla partililere hitap etti. 'Keşke bugün sizinle beraber olsaydım' diyen Yıldırım, 16 Nisan günü yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Rejim tartışmasının 1923'te bittiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin daha hızlı büyümesi, huzuru, terörün yok olması, halkımızın refahı için hep birlikte Türkiye'nin yeni hükümet sistemini 16 Nisan'da vereceğimiz 'Evet'lerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu halk oylaması sadece ve sadece hükümet sistemi değişikliğidir. Ama ana muhalefet partisi iki lafından birinde 'Rejim değişiyor, ülke elden gidiyor' diyor. 15 yılda iki tane halk oylaması yaptık. Bunların ikisinde de 'Rejim elden gidiyor, Türkiye bölünüyor' dediler. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Onların söyledikleri yanlarına kar kaldı. Türkiye'yi bölmek hiçbir gücün haddi değildir, buna da imkan yoktur. Biz 79 milyon vatan evladı biriz, beraberiz, biz birlikte Türkiye'yiz. Cumhuriyete el uzatan dil, karşısında bizi görür. Rejim meselesi 1923'te bitmiştir. Türkiye, rejimini seçmiş; cumhuriyet, demiştir. 16 Nisan çok önemli. 16 Nisan sıradan bir halk oylaması değil. Gelecek kuşakların, gençlerimizin, kadınlarımızın, 79 milyon vatan evladının geleceğini garanti altına alacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım'ın seslendiği Bartın mitingi

-Kalabalığın Başbakan Yıldırım'ı dinlemesi

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