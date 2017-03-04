DHA YURT - Başbakan Yıldırım: Almanya Başbakanı ile telefon görüşmem var (1)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırşehir mitingindeki konuşmasının ardından, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bugün saat 15.00'te telefonla görüşeceğini duyurdu. Yıldırım, "Almanya Başbakanı ile 3'te bir telefon görüşmem var. O telefonla görüşeyim. Ayrılmayın. Buraya geliyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kırşehir mitinginde konuştu. Cacabey Meydanı'nda Kırşehirlilere hitap eden Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde katılacağı ve konuşma yapacağı toplantının iptal edilmesini eleştirdi. Başbakan Yıldırım, "Milletimizle omuz omuza çıktığımız bu demokrasi yolculuğunda bazı tatsız olaylar da oluyor. Almanya'da iki bakanımızın memleket sevdalıları Türkiye'den göç eden gurbetçilerimizle yapacağı toplantıları eften püften sebeplerle iptal ettiler. Bu, demokrasiye, özgürlüklere karşı çok talihsiz bir karardır. Alman makamlarının iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle bağdaşmayan bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Almanya'da 'Hayır' diyenler, teröristlerin bayraklarını dalgalandıranlar, FETÖ'nün propagandasını yapanlara izinler vereceksiniz ay yıldızlı bayrağı dalgalandıranlara yasak koyacaksınız. Bu, kabul edilemez. Demokrasi önüne set çekilemez. Demokrasi gürül gürül akan bir nehirdir. Almanya'daki vatandaşlarımız bu tutum karşısında 'Evet' oylarıyla daha da coşup, yedi düvele demokrasi dersini verecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"FETO, PENSİLVANYA'DA 'HAYIR' ÇIKMASI İÇİN ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Biz 15 Temmuz'u milletçe yaşamış bir ülkeyiz. O dönemde de demokrasiyi, özgürlükleri ağzından düşürmeyen ülkelerin bazıları nasıl sus pus oldular hep beraber şahit olduk. Ama bu aziz millet çıktığı yoldan asla dönmedi, dönmez. O gece FETO terör örgütü karşısında topyekun bir millet vardı. İkinci Kurtuluş Savaşı'nı milletle kazandık. Sevgili gençler, sizin geleceğinizi karartmaya çalışan, 248 şehidimizin olduğu o karanlık gecenin sorumlusu olan FETÖ gelecek, hesabını verecek. Bugün şartlar ne olursa olsun, bu kutlu yürüyüş devam edecek. FETO, Pensilvanya'da 'Hayır' çıkması için elinden gelen her şeyi yapıyor. PKK terör örgütü de 'Hayır' çıkması için gece gündüz çalışıyor. Kandil'de bir panik var. Ne diyor biliyor musunuz PKK'nın elebaşları? 'Evet, çıkarsa biz biteriz'. 'Evet' çıkacak siz de biteceksiniz. Başka yolu yok. Milletim bu terör gruplarının hiçbirine prim vermez" dedi.

"DİRİLİŞ İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Referandumun yapılacağı tarih olan 16 Nisan gününü iple çektiklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Demokrasi zaferi için, diriliş için gün sayıyoruz. Vatandaş ne yapacağını bilir. 2001'de cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki tartışma yüzünden zaten pamuk ipliğine bağlı ekonomi yerle bir oldu. Yazarkasalar, anayasa kitapçığı fırlatıldı. Borsa çakıldı. AK Parti geldi; bu vesayetçiler, kumpasçılar, Geziciler Türkiye'yi karıştırmak istediler. Pabuç bıraktık mı? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bunların önünde dimdik durdu mu? 17-25 Aralık'ta milli iradeye kurulan kumpas karşısında yine AK Parti vardı, yine Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimi Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti, hükümetimizin kararlılığı ve aziz milletimiz sayesinde alçaklar dersini aldı. O gece halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir"

"TÜRKİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞANLAR 16 NİSAN'DA DERSLERİNİ ALACAK"

Anayasa değişikliği halk oylamasına giden süreci MHP ile başlattıklarını dile getiren Yıldırım, "Çift başlı yönetimlerin millete ödettiği bedeli AK Parti, millete ödetmedi. Millet efendi, biz hizmetkarız; dedik. Bir daha bu eski kötü günlere dönmemek için bir anayasa değişikliği kararı aldık. Vatandaşımız istedi biz yapıyoruz. MHP ile bu kararı aldık. Sayın Bahçeli, 'Önce memleketim ve milletim sonra partim' dedi. Bu yolculuğa beraber çıktık. Ben inanıyorum ki Kırşehir'in ülkücü ve milliyetçileri bu referandumda kendilerine yakışanı yapacaklar. Terör örgütlerine, FETÖ'cülere hak ettikleri cevabı Kırşehir'den verecekler. Ülkücüler, milliyetçiler hazır mıyız? Türkiye'yi bölmeye çalışanlar, teröristler bir kez daha 16 Nisan'da derslerini alacaklar" diye konuştu.

"ASIL PROBLEM CHP'NİN KAFASINDA"

'Rejim değişikliği' tartışmalarına da değinen Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de cumhuriyet, 1923'te kuruldu. Şimdi bunlar ne diyor? 'Rejim değişiyor'. Buradan sesleniyorum. Türkiye'de rejim sorunu yok. Değişime direnen bir ana muhalefet sorunu var. Türkiye'nin rejimi 1923'te, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra cumhuriyetin ilanıyla kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları cumhuriyeti kurdu. Asıl problem CHP'nin kafasında. Başörtüsü problemi olduğu zaman kızlarımız okullara gidemediği zaman o yasağı 'Rejim değişecek' diye aldırdılar. Şimdi başörtüsü yasağı bitti. Rejim değişti mi? Millet bunları tanısın. Bunlar milleti korkularla bugünlere getirdiler" dedi.

"ÇİFT BAŞLILIK OLMASAYDI 65'İNCİ HÜKÜMET, 2183 YILINDA KURULABİLECEKTİ"

Anayasa değişikliğinin istikrar getireceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Güçlü hükümetler getiriyor. 1923 yıl, bugün 2017; kaç yıl geçmiş? 94 yıl içinde Türkiye'de 65 hükümet kurulmuş. Her hükümet için 17 ay; 1,5 yıl bile değil. 17 ayda bir hükümet ne yapabilir? Ancak tebrikleri kabul eder. Hizmet nerede? Hizmet başka bahara. Amerika kurulduğundan beri 228 sene geçmiş. Şu anda Amerika'da 45'inci başkan seçildi. 5 yılda bir. Bizde ise 25 günlük, 9 aylık hükümetler oldu. Kim kaybetti? Türkiye kaybetti. Eğer bu çift başlılık olmasaydı Türkiye'de bugün 65'inci hükümet, 2183 yılında kurulabilecekti. Ama maalesef zayıf hükümetler, koalisyonlar nedeniyle iktidarlar kısa süreli oldu. Hizmet üretemedi ve darbelerin oluşması için bir alt yapı teşkil oldu. Bu değişiklikle birlikte artık hükümeti doğrudan sandıkta siz kuracaksınız"

"ALMANYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMEM VAR"

Başbakan Yıldırım, Kırşehir mitingindeki konuşmasının ardından, Almanya Başbakanı Merkel ile bugün saat 15.00'te telefonla görüşeceğini de duyurdu. Yıldırım, "Almanya Başbakanı ile 3'te bir telefon görüşmem var. O telefonla görüşeyim. Ayrılmayın. Buraya geliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması

Haber: KIRŞEHİR, ()