DHA YURT - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'tan, depremzedelere ev müjdesi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde geçen Pazartesi meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin vurduğu köylerde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, en çok hasarın yaşandığı Yukarıköy Köyü'nde, yetkililerden bilgi aldı. Ardından basına yaptığı açıklamada, depremzedelerin yıkılan evlerinin yapımına Nisan ayında başlayacaklarının söyledi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, beraberinde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve diğer yetkililerle 6 Şubat'taki depremde hasar oluşan köyleri ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi. Depremde en çok hasarın meydana geldiği Yukarıköy Köyü'nde AFAD'ın koordinasyon TIR'ında yetkililerden brifing alan Kaynak, ardından da basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Kaynak, 5.3 ve 5.2 büyüklüğündeki deprem hadisesinden bu bölgede 21 yerleşim yerinin etkilendiğini belirtip, "Bu bölgede 8 bin 500'den fazla vatandaşımız yaşıyor. Ama depremden etkilenen 2 bin ile 2 bin 500 vatandaşımız var ki bunlar çeşitli şekillerde etkilendi. 8 yaralımız var ama diğer 2 binden fazla vatandaşta irili ufaklı sarsıntılardan etkilenerek evlerine, hayvanlarının ağıllarına giremiyorlar. Yaralılardan birinin tedavisi devam ediyor. Bir yaralımız ise hastaneye tekrar intikal etti. Bunların da hayati tehlikesi yok Allah'a hamd olsun. Ancak diğerlerine göre durumları daha ağır. Depremin olduğu gün hemen AFAD Kriz Planımız çerçevesinde, Valimizin başkanlığında oluşturulan kriz merkezimiz çalışmalarına başladı. Ankara'dan AFAD başkanımız ekipleriyle beraber buraya geldi. O günden beri de çok hızlı bir çalışma yapılıyor. Kızılay teşkilatımız geldi. AFAD ve Kızılay önce çadırları kurdu. Ancak hava şartlarının olağanüstü olmasından dolayı, belki bu da Türkiye'de bir ilk, depremin hemen akabinde daha konforlu yaşama imkanı veren konteyner evleri kurmaya başladılar. Bugün itibariyle 200 konteynere ulaşmış olacağız. Ama üç, dört günü içerisinde tüm bölgede 500 konteyner eve ulaşılacak. Toplam ağır hasarlı bina sayısı 501. Dolayısıyla her hane her aile kendisine ait bir mahsus konteynerde çok kısa bir sürede yaşamaya başlayacak. Şu an depremden en çok hasar gören Yukarıköy Köyü'ndeyiz. Civar köyleri de gezdik. Ağır hasar gören dört camimiz ve ahırlar var. 501 ağır hasar gören konut var, bunların yanında az hasar görenler de var. Valiliğimiz hasar tespit çalışmaları önümüzdeki cumartesi tamamlayacak ve bize ulaştıracak. Biz de çok kısa bir sürede, kendi doğal mimarisine uygun, kendi doğal materyalleri ile bu evlerin tamamını yeniden inşa edeceğiz. Havaların düzelmesiyle, Nisan ayından itibaren de evlerin yapımına başlayacağız. Bugün, burada yaşayan insanlarımızın eksikleri, acil ihtiyaçları var mı bakmaya geldik. Zaten ilk günden itibaren hem yatak, battaniye hem gıda maddesi ihtiyaçları temin edilmişti. Diğer kalanlar da bugün itibariyle tamamlanmış olacak" dedi.

"ARTÇI SARSINTILARIN NE ZAMAN BİTECEĞİ ÖNGÖRÜLEMİYOR"

AFAD'ın Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve civardaki diğer illerde bulunan birimleriyle Ayvacık'ta olduğuna dikkati çeken Kaynak, "Diğer bütün kurumlarımız buradalar. Valimize de sordum, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız buradalar. Onlar da psikologlarıyla, rehber öğretmenleriyle buradalar. Ayrıca bu çerçevede 500 bin TL AFAD'tan acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere biz nakit gönderdik. 1 milyon 50 bin TL'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın talimatlarıyla gönderildi ve dün o da ulaştı. Parayla halledilecek işler kolay. Allah inşallah insanlarımıza can zayiatı vermez. Hepimizi düşündüren hadise artçı sarsıntıların devam etmesi. Bunun ne zaman biteceğini kimsenin öngörmesi mümkün değil. Halkımız da haklı olarak aynı endişeyi taşıyor. Evleri az hasarlı da olsa belki hiç hasar da olmasa evlerine girmiyorlar. Bunun için de insanlarımızı psikolojik olarak kendilerini hazır hissedinceye kadar köylerde konteyner evlerde misafir edeceğiz. Konteyner evlerimiz küçük bir mekan olmasına rağmen ıslak hacimleri, tuvaletleri, duşları, ısıtıcıları var. Kızılay ile az önce konuştuk. 200 mutfak seti getirmişler. Onları tamamlayacağız ve bütün ailelere vereceğiz. Dolayısıyla hem sağlıklarını hem diğer barınma ihtiyaçlarını hem de gıda ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Nisan ayı gibi, hava şartları uygun olursa yeniden insanlarımızın konutlarını yapacağız, camilerini yapacağız. Hasar gören ahırlarını yapacağız" diye konuştu.

"SAHRA OKULLARI KURARIZ"

Eğitime Cuma'ya kadar ara verildiğinin hatırlatılması üzerine Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Varsa okullarını, başkaca diğer ihtiyaçlarını da gidereceğiz. Bu süreçte de biz buraya sahra okulları kurarız ve daha rahat bir şekilde eğitim ihtiyaçlarını başlatırız" dedi.

"AFAD OLARAK MUHTEMEL BİR İSTANBUL DEPREMİNE HAZIRLIKLIYIZ"

Binaların tek veya çok katlı olmasının önemli olmadığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Kaynak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Binaların depreme dayanıklı ve tekniğe uygun yapılması gerekir. Japonya'da gökdelen yıkılmıyor. Ama bir başka yerde tek katlı ya da iki katlı bina yıkılabiliyor. İstanbul'la ilgili şunu söylemek isterim. İstanbul'da 1999 depreminden bu yana haklı bir hassasiyet var. Kamu çok işler yaptı. Okulların, ana ulaşım aksların, köprülerin, viyadüklerin hemen hemen hepsi depreme dayanıklı hale getirildi. Onun dışında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri, yeni yeni yerleşim yerleri hayata geçti. Ya da yeni yerleşim yerleri dışında kentsel dönüşümle belli bölgelerde hayata geçti. AFAD teşkilatımız depremle ilgili bütün hazırlıklarını yaptı. Toplanma alanları bellidir. Ana ulaşım yolları, acil müdahale planları bellidir. Bunların simülasyonları yapılmıştır. Depremle ilgili İstanbul'da elbette kamunun duyarlılığının devam etmesi gerekir. Hem de vatandaşımızın kendisinin duyarlı olması gerekir. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız muhtarlarla yaptığı toplantıda bu kentsel dönüşüm konusuna da atıfta bulundu. Kentsel dönüşüm asla devlete, devletin bir birimine rant sağlamak için düşündüğümüz bir şey değildi. İnsanlarımızın kendi kendine depreme dayanaklı daha konforlu, daha refah içerisinde yaşayacağı evler yapmasını sağlamaktı. İstanbul'da çok önemli çalışmalar yapılıyor. Belediyelerimiz, diğer kamu kurumlarımız çok duyarlı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyetin oluştuğunu görüyoruz. Bülent Bey (Bülent Turan) yolda gelirken bir anekdot anlattı. İstanbul'dan arayanlar. Bu bölge için yardım etme isteklerini ortaya koyarken, İstanbul depremiyle ilgili de bir bilgisi olup olmadığını soruyorlarmış. Bu kadar hassasiyet, iyi bir şeydir. Tek kat, çok kat olması değil, depreme dayanıklı bina yapmaktır. Hani bir slogan var ya 'Deprem öldürmez, bina öldürür.' Biz AFAD olarak muhtemel bir İstanbul depremine hazırlıklıyız. İnşallah İstanbul'un bütün yapı stoku da kısa sürede o hale gelir diye temenni ediyorum."

