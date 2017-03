DHA YURT - Başbakan Yardımcısı Canikli: Faşizan bir yaklaşımdır

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Almanya ve Hollanda'da Türk yetkililerin referandum etkinliklerinin iptal edilmesine sert tepki gösterdi. Etkinlik iptalini 'Faşizan bir yaklaşım' olarak niteleyen Canikli, bu yaklaşımın değişmesini beklediklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir dizi etkinliğe katılmak üzere Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Canikli'ye, Ak Parti Adana milletvekilleri, partililer ve bürokratlar eşlik etti. Valilik girişinde küçük çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Canikli, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Demirtaş ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

'BU YAKLAŞIMLARINDAN VAZGEÇMELERİNİ BEKLİYORUZ'

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Canikli, şunları kaydetti: "Almanya'nın ve Hollanda'nın bu tutumları esas itibariyle bizim için çok şaşırtıcı değil. Benzer sahnelere daha önce de yaşadık. Almanya, Hollanda ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine kucak açtıklarını, onlara finansal destek sağladıklarını, terörü adeta finanse ettiklerini, onlara her türlü destek verdiklerini biz biliyoruz. Daha önce de buna benzer hadiseleri gördük, şahit olduk. Bunlardan birini daha yaşıyoruz. Almanya ve Hollanda'nın bu konudaki samimiyetsiz yaklaşımlarını görüyoruz. Bu davranış baskıcı ve faşizan bir yaklaşım biçimidir. İfade özgürlüğünün ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır. Referandum için halkın düşüncesini almak istiyor ve önerilerimizi sunuyoruz, bilgilendirme toplantıları yapmak istiyoruz. En temel hak olan ifade özgürlüğümüzü kullanmak istiyoruz ama maalesef bunu engelliyorlar. Bu faşizan yaklaşım kabul edilemez, tüm dünyanın da bunu görmesi gerekir. Bu ülkelerin maskeleri bir kez daha düştü ve gerçek yine ortaya çıktı. İşin en acı taraflarından birisi de Almanya ve Hollanda'nın Türkiye'ye düşmanca bu yaklaşımları ortadayken CHP'li yetkililerin bu kampanyayla ilgili toplantılarına, onların oradaki vatandaşlarımızla buluşmalarına her türlü destek verilmekte, onların önü açılmaktadır. Almanya, Hollanda sadece PKK değil FETÖ terör örgütüne her türlü desteği vermektedir. Adeta bu ülke bazı başka ülkeler de var, adeta teröre finansman sağlayan teröre yataklık eden ülke konumuna gelmişlerdir. Bu suçtur, insanlık suçudur. Kralın çıplak olduğunu bir daha haykırıyoruz ama sonucu değiştiremeyecekler. Şer cephesine şimdi bu ülkeler de katıldı. PKK, FETÖ, HDP, CHP, referandumda hayır kampanyasına destek veriyordu, birlikte olumsuz sonuç çıkması için çalışıyorlardı. Şimdi bu safa Almanya ve Hollanda da katıldı. Özgür bir ortamda herkes propagandalarını yapıyorlar. Hiç bir engel yok, kısıtlama yok. Eğer bir diktatörlük arıyorlarsa, esas diktatörlük faşizan uygulama bizim kampanyamızın kısıtlanmasıdır. Türkiye'de özgürce herkes istediği gibi konuşuyor, istediğini söylüyor. Hakaret derecesine varan yaklaşımlar dahil olmak üzere. Dünyanın hiç bir ülkesinde hakaret ve küfre varan bu yaklaşıma müsamaha gösterilmez ama Türkiye'de hiç bir kısıtlayıcı yaklaşım söz konusu değil. Özgür bir ortam var. Evet ve hayır kampanyası için geçerli. Böyle bir ülkede diktatörlükten söz edilebilir mi? Bu yalanı tutturamıyorlar. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür bir ülkedir. Bir yönüyle belki onların gerçek yüzlerinin görülmesi açısından, maskelerinin düşmesi açısından olumlu olmuştur. Üzüntü verice bir hadise bu. Hiç birimiz böyle bir şeyin olmasını elbette arzu etmeyiz. Sonuç itibariyle uzun yıllardır müttefikimiz olan ülkeler ama görüyorsunuz. Üzüntü verici bir durum. Yine biz bir umutla, bu ülkelerin bu ülkelerin bu yanlış yaklaşımlarından, bu insanlığın değerlerine hakaret anlamına gelen bu yaklaşımdan vazgeçmelerini bekliyoruz. Bu faşizan, baskıcı ve terör örgütlerine destek veren bu yaklaşımlarından vazgeçmelerini bekliyoruz. Temennimiz odur."

