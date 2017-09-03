DHA YURT - Bandırma'da erken dönüş yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilini fırsat bilip, Balıkesir'in sahil ilçeleri ve Ege'ye giden tatilciler dönüşe başladı. Bugün karayolu ile Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelen tatilciler daha önce biletlerini aldıkları feribot ve deniz otobüsleri ile İstanbul'a döndüler.

Kurban bayramı nedeniyle verilen 10 gün tatili Balıkesir'in sahil ilçelerinde geçirip Ege'ye giden İstanbullu tatilciler dönüş için son günü beklemediler. Karayolu ile Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ne gelen tatilciler, önceden aldıkları biletler ile İDO'ya ait feribot ve deniz otobüsleri ile İstanbul'a döndüler. İDO, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle Bandırma'dan İstanbul-Yenikapı-Bostanc'ya yaptığı deniz ulaşımı sefer sayısını 5'den 12'ye çıkardı. Bugün, Bandırma'dan İstanbul-Yenikapı-Bostancı'ya 7 bin 440 yolcu ve bin 353 motorlu araç taşımayı hedefleyen İDO; bayramın son günü olan yarın ise sefer sayısını 12'den 13'e yükseltecek.

İDO, sabah saat 04.00'de başlayan karşılıklı yolcu taşıma seferlerini, gece 23.55'e kadar sürdürüyor.

Görüntü dökümü

Terminalde araç kuyrukları

Motorsikletli bir tatilci ile röp.

Yaya yolcular

İDO Bandırma terminali

Feribotun gidişi

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA( Balıkesir),()-

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