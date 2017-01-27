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DHA YURT - Balkondan düşüp ölen 19 aylık Derin'in ailesi dava açtı

MERSİN'de 3 çocuk babası Aytekin Menteş (34) ile Dilek Menteş'in (32) 19 aylık kızları Derin, mutfaktaki Fransız balkonun yaklaşık 15 santimetrelik korkuluklarının arasından geçip, 10'ncu kattan düşüp öldü. Kızlarının ölümüyle...

DHA YURT - Balkondan düşüp ölen 19 aylık Derin'in ailesi dava açtı

MERSİN'de 3 çocuk babası Aytekin Menteş (34) ile Dilek Menteş'in (32) 19 aylık kızları Derin, mutfaktaki Fransız balkonun yaklaşık 15 santimetrelik korkuluklarının arasından geçip, 10'ncu kattan düşüp öldü. Kızlarının ölümüyle yasa boğulan aile, balkon demir aralıklarının standartlara göre olmadığını öne sürerek müteahhit ve belediyenin yapı denetim ekibi hakkında ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Olay merkez Mezitli İlçesi'nde meydana geldi. 10'uncu katta oturan Dilek Menteş mutfakta temizlik yaparken, kızı Derin de mutfağa geldi. Balkonun korkuluklarına kadar ulaşan Derin, duvar ile korkuluk demirlerinin bağlantı kısmında açık bırakılan yaklaşık 15 santimlik boşluktan düşerek öldü. Kızının düştüğünü komşularından öğrenen anne Dilek Menteş şoka girdi. Küçük kızın ölümüyle ilgili de polis soruşturma başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Derin'in yaşamını yitirmesi Menteş Ailesi'ni yasa boğarken, gözü yaşlı baba Aytekin Menteş, savcılığa giderek olayda ihmali ve sorumlulukları bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan acı olaydan sonra yaptıkları araştırmada korkuluk demirlerinin aralığının 10 santim olması gerektiğini öğrendiklerini ifade eden acılı baba Aytekin Menteş, "Yaptığımız ölçümlerde korkuluk demirlerinin arası 15 santim çıkıyor. Yapılırken standartlar ihlal edilmiş. Çocuğum da bu yüzden yaşamını yitirdi. Başka ailelerin, insanların ciğeri yanmasın diye yapı denetim elemanları, müteahhit ya da taşeron firma, kısacası ihmali olan kim varsa onlardan şikayetçiyiz" diye konuştu.

Baba Aytekin Menteş'in şikayet dilekçesi üzerine Cumhuriyet Savclığınca soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Derin Menteş'in düştüğü binanın görüntüsü

- Binanın girişi

- Baba Aytekin Menteş kızının düştüğü yeri gösterirken

- Aytekin Menteş ile röp .

- Aytekin Menteş adliyeye gelirken

- Adliye binasının görüntüsü

- Derin Menteş'in sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Mustafa İNSAN/MERSİN, ()

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