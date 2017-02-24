DHA YURT - Balıkesir'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin El Bab şehrinde terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın (26), Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki baba evine ateşi düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 185'inci gününde, El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik çalışma sırasında Tadif yol kavşağında, önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı iniflak etti. Patlamada 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın şehadet haberi Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine tez ulaştı. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, beraberindeki askeri yetkililer ile bugün ikindide evlerine gelerek, acı haberi şehidin annesi Arife Çoban'a verdi. Oğlunun şehadet haberini alınca, bayılan Çoban'a evin önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri gerekli müdaheleyi yaptı. Ailesinin üç çocuğundan biri olan, beş yıllık astsubay Hasan Çoban'ın kamyon şoförü olan babası İbrahim Çoban'ın ise acı haberi telefonda, deve götürdüğü Denizli'de aldı. Baba Çoban'ın Burhaniye dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Şehidin ailesinin tek katlı müstakil evinin her iki giriş tarafındaki bahçe kapsına Türk bayrakları asıldı. Burhaniye Belediyesi, şehidinin evinin bulunduğu 24 Sokağı trafiğe kapatıp, taziye çadırı kurdu. Şehidin baba evi acı haberi alarak taziye ziyaretine gelenlerle dolup taştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın fotoğrafı

-Şehidin baba evinden görüntü

-Taziye ziyaretine gelenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), ()