DHA YURT - Bakan Yılmaz'ın konvoyunda kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın havaalanına gidişi sırasında konvoyunda meydana gelen zincirleme kaza sonucu 4 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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-Acil servis
Haber: ŞANLIURFA,()
Şanlıurfa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın havaalanına gidişi sırasında konvoyunda meydana gelen zincirleme kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Görüntü Dökümü: -------------------------------- -Acil servis Haber: ŞANLIURFA,()
03 Mart 2017 Cuma 18:21
Şanlıurfa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın havaalanına gidişi sırasında konvoyunda meydana gelen zincirleme kaza sonucu 4 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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-Acil servis
Haber: ŞANLIURFA,()
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