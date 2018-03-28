DHA YURT - Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'de yapılan 60 milyarlık eğitim yatırımının yüzde 30'unu, Van'a yaptıklarını belirterek, "Van'ın eğitim kalitesi eskiye nazaran artmış durumda. Van, 2019'un sonuna kadar tekli eğitime geçen ilk büyükşehirlerden biri olacak. Yeni bir öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Bu öğretmenlerden bini Van'a atanacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Van'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Eğitim Değerlendirme' toplantısına katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve ilçe kaymakamları tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz, Van'daki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çok güzel çalışmalar yapıldığını, önümüzdeki günlerde Van'a bin öğretmen aması daha yapacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Öğrencilerimizin yarıya yakını ikili eğitim almakta. Bu da eğitimin kalitesini düşürüyor. Ancak gerek okul yapacağımız arazileri, gerekse de hangi projeyi uygulayacağımızı belirledik. Önümüzdeki dönemde 2019'un sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayıp, Van'da tekli eğitime geçmek istiyoruz ki, büyükşehirlerden herhalde ilk tekli eğitme geçecek illlerden birisi Van olacaktır. Türkiye'de, yaklaşık 60 milyarın üzerinde bir eğitim yatırımı yapıldı. Bu yatırımın 2 milyarı Van'a yapıldı. Dolayısıyla Türkiye'nin tamamına yapmış olduğumuz yatırımın, 30'da birini Van'a gerçekleştirdik. Bundan dolayı, Van'da 2002 yılında derslik sayısına düşen öğrenci sayısı 51 iken, bugün 28'e düştü. Ortaöğretimde, yani liselerde derslik sayısına düşen öğrenci sayısı 39 iken, bugün 26'ya düştü. Bir başka kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisi, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak. Bunun için de daha çok öğretmen görevlendirmek gerekiyor. Son iki yılda yaklaşık 3 binin üzerinde öğretmen görevlendirilmesi yapıldı. Biliyorsunuz sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. Hem Sayın Valim, hem de eğitimin yöneticileri diyorlar ki, Van'daki eğitimin kalitesi eskiye kıyasla daha iyi, artıyor. Dolayısıyla öğretmenlerimiz ne kadar süre kalacağını biliyor. Öğrencilerimizi tanımaya başladılar."

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni bir öğretmen alımı dönemini başlattıklarını da belirterek, "25 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Bu öğretmenlerden, bininin Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da, 2002'de 35 iken, şimdi ilk okullarda 20'ye düştü. 2002 'de 6 bin öğretmen vardı, şimdi 16 bin 229 öğretmen var. Yani üç kata yaklaştık. 2002'de 3 bin dersliğimiz varken, şimdi 11 bin 796 dersliğimiz var.Toplam öğrenci sayamız ise 331 bin. Okul öncesi eğitimden başlayarak, yüksek öğretimin sonuna kadar bütün bu bölgedeki insanlarımızın istediği eğitim hizmetini yerinde alabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah nasip ederse devam eden yatırımlarımızı, planladığımız yatırımlarımızı tamamladıktan sonra, bu sefer eğitimin daha çok kalitesini artırmak için de beraber çalışacağız" dedi. Bakan Yılmaz, açıklamanın ardından öğle namazı için Hacı Ömer Camisi'ne geçti. Namazın ardındn Bakan Yılmaz, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ardından Bakan Yılmaz Van Valiliği tarafından açılan Sürekli Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Yılmaz'ın Van valiliğine gelişi

-Karşılama

-Bakan Yılmaz, şeref defterini imzalarken

-Bakan Yılmaz'ın açıklaması

-Valilikten çıkması

-Namaz için camiye gidişi

-Ak Partiye gelişi

-Açıklama yapması

-Detaylar

Haber:Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN,()

