MERSİN’de gerçekleştirdiği mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin, 'apoletlerini sökeceğim’ sözlerine, “Ya sen ömründe bir tahtadan çivi mi söktün ya?" şeklinde yanıt verdi.

Partisinin il başkanlığınca Toroslar İlçesi amfi tiyatroda organize edilen mitingde vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Muharrem İnce’nin cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Soylu, “Muharrem İnce soluğu Selahattin Demirtaş’ın yanında aldı. İşi gücü bıraktılar, hapishaneye onu ziyarete gittiler ve çıktı Edirne’deki mitingde dedi ki, "Biz Demirtaş’ın hapisten çıkmasını ve propaganda yapmasını istiyoruz." Sen Demirtaş’ı hapisten çıkaracaksın ama Afrin’de PYD’yi, PKK’yı orada silen süpüren, Türkiye’ye tehdit oluşturan oradaki terör örgütünün mensuplarını oradan silen süpüren Metin Temel Paşa’nın apoletlerini sökeceksin öyle mi? Ya sen ömründe bir tahtadan çivi mi söktün? Esas oradaki hedef şu: "Siz Amerika’dan izin almadan nasıl Afrin’e girersiniz?" Biz izin almadan Afrin’e girdik, şimdi de kimseden izin almadan Allah izin verirse Kandil’e Türk bayrağını dikeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından kürsüden inerek kalabalığın arasına karışan Soylu, daha sonra Akdeniz İlçesi'ndeki bir başka programda yine partililerle bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşlardan görüntü

- Bakan Süleyman Soylu’nun halkı selamlaması

- Bakan Soylu’nun konuşması

- Bakan Soylu’nun sahneden inerek kalabalığa karışması

BOYUT: 262 MB - SÜRE: 02'22"

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,()