DHA YURT - Bakan Kaya: Bölgedeki kızlarımızın en iyi şekilde eğitim almasını istiyorum

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Sürekli Eğitim Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Kaya, "Özellikle bu bölgedeki kızlarımızın en iyi şekilde eğitim almasını istiyorum. İnşallah, hepinizi üniversitede, güzel bölümlerde görmek istiyorum" dedi.

Bakan Kaya, Bitlis ve ilçelerinde dün katıldığı programlarının ardından Van'a geldi. İlk olarak Edremit ilçesinde bulunan sevgi evlerini ziyaret eden Bakan Kaya, 10 Mayıs 2016 tarihinde, bomba imhası sırasında şehit düşen mahalle bekçisi Ferhat Aslan'ın ailesini ziyaret etti. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Van İl Temsilciliği'ni ziyaret eden Bakan Kaya, basına kapalı olarak bir süre kadınlarla görüştü. Kaya, ardından Van Büyükşehir Belediyesi'nce açılan Sürekli Eğitim Merkezi'ne geçti. Burada çiçeklerle karşılanan Kaya, aynı sırada oturduğu öğrencilere geleceklerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Bakan Kaya, özellikle kız öğrencilerden çok şey beklediklerini belirterek, "Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Sürekli Eğitim Merkezi, öğrencilerimiz için çok güzel bir yer. Burayı iyi değerlendirin. Özellikle bu bölgedeki kızlarımızın en iyi şekilde eğitim almasını istiyorum. Sizleri burada görünce çok mutlu oldum. İnşallah, hepinizi üniversitede, güzel bölümlerde görmek istiyorum. Burada vali beyin çabalarıyla büyükşehir belediyesinin açtığı bu kurs, sizler için iyi bir fırsat. Bu fırsatı çok iyi değerlendirin. Yolunuz açık olsun. Hükümet olarak da yanınızdayız" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, buradaki ziyaretinin ardından partisinin Van İl Başkanlığı'ndaki toplantıya katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın araçtan inişi

-Kadem'i ziyaret

-Kadınlarla tokalaşması

-Kadem tabelası

-Kadem'de küçük bir çocuğu kucağına alıp sevmesi

-Detaylar

-Sürekli Eğitim Merkezi talelası

-Bakan Kaya'nın öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanması

-Sürekli Eğitim Merkezindeki öğrencileri ziyaret edip sohbet eden Bakan Kaya

-Kaya'nın öğrencilerle sohbeti

-Aynı sırnada oturması

-Detaylar

-Bakan Kaya, Ak Parti ziyareti

-Konuşması

-Ak Parti tabelası

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN, () -

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