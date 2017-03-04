DHA YURT - Bakan İsmet Yılmaz, Başkanlık sistemini anlattı

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başkanlık sisteminin bilinmeyen bir yapı olmadığını belirterek, "Başkanlık sistemi, yerel yönetimlerde belediye başkanlarının yaptığı hizmettir, hiçbir farkı yok. Belediye meclis üyeleri vardır, işte bu parlamentodur. Bir de başkanı vardır, bu da belediye başkanıdır" dedi.

Bakan Yılmaz, Osmaniye Valisi Vali Kerem Al'ı ziyaret edip kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Osmaniye Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara'yı ziyaret eden İsmet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Osmaniye'nin büyük gelişme gösterdiğini, bugününün dünden çok çok iyi olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkanlık sistemi ile ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz, "Başkanlık sistemi, yerel yönetimlerde belediye başkanının yaptığı hizmettir, hiçbir farkı yok. Belediye meclis üyeleri vardır, işte bu parlamentodur. Bir de başkanı vardır, bu da belediye başkanıdır. Sonuçta belediye meclis üyeleri farklı bir partiden olabilir, başkan farklı partiden olabilir. Örneğini söylemek gerekirse, Hatay'da öyledir. Hatay'da büyükşehir belediye başkanı farklı partiden, meclisin çoğunluğu bir başka partiden. 'Başkanlık sistemi nedir' denildiğinde vatandaşa anlatabilmek için işte belediye başkanlığı sistemine bakmak lazım, bu başkanlık sistemidir" diye konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından Bakan Yılmaz, çarşı merkezindeki bir taksi durağında şoförlerle sohbet edip, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için 'evet' oyu istedi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Yılmaz'ın Osmaniye valiliği ziyareti

- Çiçeklerle karşılayan öğrencilerle fotoğraf çekimi

- Bakan Yılmaz'ın kendisini karşılayan valilik personeli ile selamlaşması

- Selamlama için sırada bekleyenlerden genel görüntü

- Bakan Yılmaz'ın Valilik Şeref defterini imzalaması

- Valilik Makamı Vali Kerem Al'ın konuşması

- Belediye Başkanlığı ziyareti

- Başkanlık girişinde karşılama ve çiçek verilmesi

- Bakan Yılmaz'ın Belediye Başkanlığı makamında Başkanlık sistemini anlatması

- Bakan Yılmaz'ın taksi durağında oturması

- Bakan Yılmaz'ın esnaf ziyaretleri

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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