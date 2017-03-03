DHA YURT - Bakan Fikri Işık : Türkiye'nin önceliği şu anda Münbiç'tir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık : El Bab'dan sonra önceliğimizin Münbiç olduğunu ifade etmiştik. Bölgede ciddi bir hareketlilik başladı. Önce DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı . Şimdi de PYD/YPG bazı yerleri rejime bıraktı. Bu DEAŞ'ın, PYD/YPG'nin ve rejimin zaman zaman birlikte hareket ettiği iddiamızı doğrulayan bir gelişme. Birbirine düşman gibi gözüken bir çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç gündür süren hareketlilikten gördük. Bu noktada Türkiye'nin önceliği şu anda Münbiç'tir. Baştan beri ABD başta olmak üzere koalisyon güçlerinden bu konuda Türkiye'ye verilen sözlerin tutmasını bekliyoruz. Fırat'ın batısındaki PKK/PYD unsurlarının kesinlikle Fırat'ın batısından yani Münbiç'ten çelimkesini istiyoruz ve bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin Türkiye'ye taahhütüdür. Bunun en kısa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Işık'ın valilikte yaptığı açıklama

Haber-Kamera: BALIKESİR ()

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