DHA YURT - Bakan Eroğlu: Barajlarda doluluk sorunu yok, karlar eriyince su seviyesi daha da artacak

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'deki barajlarda doluluk sorunu olmadığını, nisan ve mayıs aylarında karlar eriyince su seviyesinin daha da artacağını söyledi.

Bakanlığa ait 624 milyon liralık yatırımların temel atma töreni için Adana'ya gelen Bakan Veysel Eroğlu, ilk olarak Adana Valiliği'nde Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Ak Parti Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar ve Tamer Dağlı ile bakanlığın üst düzey bürokratlarının eşlik ettiği Bakan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra kentle ilgili Vali Demirtaş'tan bilgi aldı. Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilerle buluşan Bakan Eroğlu, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde sulamayla drenaj kanalları yapımını öngören 4 adet 624 milyon liralık yatırımın temelini atmak için kente geldiğini söyledi. Adana'ya çok sık geldiğini aktaran Bakan Eroğlu, bakanlık olarak son 14 yılda Adana'ya 27 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlattı.

'GAP KADAR ÖNEMLİ'

Bakanlık yatırımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler sunan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti: "Akdeniz Geliş Projesi ile bölgeyle ilgi adeta Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kadar önemli bir proje hayata geçiriyoruz. Tabiat Turizmi Master Planı ve Uygulama Eylem Planı yaptık. İnanıyoruz ki Adana, Antalya'yı yakalayabilir. Akdeniz Gelişim Projesi ile sadece bakanlığımız 31 milyar 341 milyon lira yatırım yapacak. Projeyi 31 Aralık 2019'da saat 16:59'a kadar bitireceğimizi açıklamıştım. Projeyle 21 baraj, çok sayıda gölet, 49 sulama tesisi, 62 dere ıslahı, 300 bin dekarı aşkın alanda ağaçlandırma, yine o kadar alanda erozyon kontrolü, mera ıslahı, 219 milyon fidan dikimi, 159 milyon fidan üretimi yapılıp 14 tane de bal ormanı oluşturulacak. Bal ormanlarından üretilecek ballarla ilgili marka oluşturulmalı. Bu konuda yanımda bulunan Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a talimat vermiş olayım. Bu işin üstesinden geliriz."

TAŞKIN RİSKİNİ ANLATTI

Barajlardaki doluluk oranları ve küresel ısınma konusuyla ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: "Şimdi Türkiye'de ortalama 7 yılda bir kuraklık yaşanıyor görünüyor. Bakanlığın yaptığı 50 yıllık analizler var. Yetkili kurumların 100 yıllık tahminleri var. Meteorolojiyle ilgili tahminler çeşitli kriterlerle yapılıyor ve karmaşık. Bugünün tahminleri yüzde 100, bir haftanın tahmini yüzde 90, bir aylık tahminlerin gerçekleşme oranı daha düşük oluyor. Çünkü meteorolojik olaylar çok değişkenli. Küresel ısınmaya karşı her türlü hazırlığı yaptık. Suyla ilgili çok sayıda çok biriktirme alanı yaptık. 420 baraj kuruldu, bu rekordur. Bin günde, bin gölet tamamladık. 2019 yılı sonuna kadar bin 71 tane baraj ve gölet kuracağız. Bu, bize depolama imkanı sağlayacak. Bir yıllık değil, en az 3 yıllık kuraklık olması halinde suyu biriktireceğiz. Eskiden yapılan iptidai sulamayı artık terk ettik. Çok büyük tedbirler aldık. Şu anda herhangi bir problem yok. 2071 yılına kadar her şeyin planını yaptık. Barajlarda doluluk oranı İstanbul'da yüzde 85, daha kurak olan İzmir'de yüzde 61.2, Bursa'da yüzde 33, biraz az ama problem yok. Yani barajlarda doluluklarda problem yok. Türkiye'deki barajlarda ortalama yüzde 45 civarında su var. Kimisinde yüzde 80-100 ama ortalama 40-50 arasında. Karların erimesiyle barajlardaki su seviyesi nisan mayıs ayında daha da artacak. En büyük sıkıntımız, karların erimesiyle birlikte sıcaklıklar aniden yükselirse, belediyeler ve diğer kurumları ikaz ettik, ani erimeler ve taşkın riskine karşı kritik noktalar tespit ediliyor."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

Valilik sonrası Ak Parti Adana İl Teşkilatı'na geçen Bakan Eroğlu, partililerle buluştu. 15 Temmuz'da milletin kendi iradesine sahip çıktığını belirterek teşekkür eden Bakan Eroğlu, 16 Nisan'da anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'de bugüne kadar 60 küsur hükümet kurulmuş. Hükümetlerin ömrü ortalama 16 ay. Ak Parti hükümetlerini saymazsanız ortalama ömürleri 8-10 aya düşüyor. Şimdi CHP rejim meselesinden bahsediyor. Rejimin değiştiği yok. Onlar herhalde diyetle ilgili olan rejimi karıştırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Allah aşkına değişiklikle ilgili şu 18 maddeyi bir vakit ayır da, oku bakalım. Türkiye artık kabuğunu kırdı. Hedefimiz Cumhurbaşkanlığı sistemi. Cumhuriyet zaten kurulmuş, devam ediyor. Bu değişikliklerin hepsi makul, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin istikrar ve istikbali için gerekli. O bakımdan 'evet' diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu okursa o da 'evet' diyecektir, sandığa giderse veya yanlışlıkla evete vurur. Kağıthane'ye Kağıttepe demişti sonra o seçmen listesinde ismi yoktu."

Bakan Eroğlu, temel atma törenine katılmak üzere İmamoğlu İlçesi'ne geçti.

Görüntü Dökümü

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- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun valilik defterini imzalaması

- Valilik ziyaretinden görüntüler

- Bakan Eroğlu'nun basın açıklamaları

- Bakan Eroğlu'nun il başkanlığını ziyareti

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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