DHA YURT - Bakan Çelik : Almanya'yı demokrasi korkusu sardı

AVRUPA Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybetçi'nin Anayasa değişikliği konusunda yapacakları toplantının Almanya'da engellenmesiyle ilgili sert konuştu. Çelik, "Almanya'yı bir demokrasi korkusu sarmış durumda. Serbest düşüncelerin yarışmasından neden korkuyorlar. Antalya'da birçok Alman vatandaşı var. Seçimler zamanında istedikleri gibi propagandalarını yapsınlar" dedi.

AB Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik, Ak Parti Gençlik Kolları ve İzmir'deki üniversitelerden davet edilen gençlerle İzmir'in Güzelyalı semti sahilindeki bir kafeteryada buluştu. AK Parti İzmir İl Bakanı Bülent Delican ve Konak İlçe Başkanı Temel Yıldırım'ın da yer aldığı toplantında Ömer Çelik, Anayasa değişikilği konusunda açıklamalarda bulundu. Çelik gençlere yönelik yaptığı konuşmada, anamuhalefet partisinin her siyasi değişiklikte olduğu gibi bu kez de anayasa değişikliği konusunu rejim değişikliği tartışmasına dönüştürmek istediğini söyledi. Anayasa değişikliğinin TBMM'den geçtiğini, halk iradesine sunulduğunu dile getiren Çelik, referanduma sunulan değişiklik tartışmasın en sade şekilde iki tarafı olduğunu söyledi. Çelik "Vatandaşlara, gençlere, kadınlara, sivil toplum kuruluşlarına ülke yönetiminde daha çok söz hakkı verme siyasi yaklaşımı var. Buna karşı bir de vatandaşın daha az söz sahibi olması yaklaşımı var" dedi.

"İKTİDARIN YIPRATILMASI OLAMAYACAK"

Mevcut parlamenter sistemde yüzde 34-40-45'le iktidar olunabildiğini belirten Çelik, "Allah korusun koalisyon olsa üç parti iktidar oluşturabilir. Referandum'dan 'evet' çıkarsa 16 Nisan'dan sonra hükümet kurulması için yüzde 50'nin üzerinde oy gerek. Toplumsal kapsayıcılık önemli olacak. Farklı siyasi kimliklilerden, hayat tarzlarından çok sayıda insanın bir araya getirilmesi mecburiyeti var. Geçmişte parçalı iktidarla uzlaşmada daha zayıf modeller ortaya çıkıyordu. Yeni düzenlemeyle yüzde 50 ve üzerinde büyük mutabakat ortaya çıkacak. Bu kurulduktan sonra iktidarın yıpratılması düşürülmesi söz konusu olamayacak" diye konuştu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ REJİM DEĞİKŞİKLİĞİ SANIYORLAR"

Bakan Çelik, anayasa değişikliğinin otoriterlik getireceği eleştirisinin doğru olmadığını, yüzde 50 ve üzerinin karar vereceği modelin otokrasi getireceğini düşünenin demokrasi anlayışında problem olduğunu söyledi. Her zaman olduğu gibi konunun rejim değişikliği tartışmasına çevrilmeye çalışıldığını, içeriğini bilmeden konuşulduğunu belirten Çelik, "İzmir'de sıcaklık bugün 14 derece. Yarın 16 olunca, iklim değişikliğini bile rejim değişikliği sanıyorlar" dedi.

"KUVVETLER AYRILIĞI HASSASİYETİ OLAN REFORM İSTER"

'Tek adam' eleştirileri hakkında konuşan Çelik, tek adam rejimlerinin darbelerde olduğunu söyledi. Çelik, Türkiye'nin tekrar koalisyonlara, istikrarsız dönemlere dönmeyi göze alamayacağını söyledi .Türkiye'de parlamenter sistem birikiminin zayıf iktidarlar ve darbeler nedeniyle olamadığını belirten Çelik, kuvvetler ayrılığının da bu sistemde olduğunu söylemenin zor olduğunu dile getirdi. Meclis'e hakim olanın iktidarı çıkardığını, sonra Meclis'teki faaliyetlerin iktidara göre şekillendiğini belirten Çelik, "Bu nedenle yasama ile yürütme arasında kuvvetler ayrılığı sözü doğru değil. Kuvvetler ayrılığı hassasiyeti olanların mevcut sistemde reform istemesi gerekir" diye konuştu.

LA FONTANE'DEN UYARLAMA ÖRNEKLER VERDİ

Ünlü masal yazarı La Fontane'den örneklerle konuşmasını renklendiren Çelik karga ve tilki arasındaki masalın günümüzde yeni versiyonu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ağzında peynir olan kargaya tilki, güzel sesini duymak için bir şarkı söylemesini isteyince karga bu kez peyniri kanadının altına almış ve Tilki'ye 'Biz de La Fontane okuduk' demiş. Siz gençler de bir takım sanal korkular yaratmaya çalışanlara, yalanlarla yapılmaya çalışılan manipülasyonlara, yaşadıklarınızın size yettiğini belirterek La Fontane okuduğunuz mesajını iletin."

Bakan Çelik, anayasa değişikliğinden 'tek adam' rejimi çıkacak söyleminde bulunanlara ise La Fontane'in ünlü karınca ve ağustosböceği masalının yeni versiyonundan örnek verdi. Kapıyı açan karıncanın karşısında kürkler içinde ağustos böceğini ve Limuzin aracını gördüğünü belirten Çelik, "Ağustos böceği 'Kışı geçirmek için Paris'e gidiyorum' deyince karınca, 'Orada La Fontane diye bir adam var. Selam söyle' demiş. Siz de tek adam söylemi yapanlara La Fontena'nın mesajını iletin" dedi.

"ALMANYA'YI DEMOKRASİ KORKUSU SARDI"

Türkiye'nin kuzey ve güneyinde önemli gelişmeler olduğunu kaydeden Bakan Çelik, "Bugün Türkiye'nin ortasından bir çizgi çizin ve bu çizginin altında kalan bölgede Suriye, Irak sınırının altında bir milli ordu kalmamış polis teşkilatı kalmamış önemli bir istikrarsızlık var. Bu istikrarsızlık ne zaman çözülür bunu bilemiyoruz. Bölgede birden çok terör örgütü kendisine özel bir bölge yaratmış. Bu çizginin üzerine baktığımızda Avrupa'da enteresan bir tablo var. Ekonomik kriz vardı, şimdide siyasi bir kriz oluştu. İngiltere'nin ayrılmasından sonra nasıl bir yönetim modeline kavuşacağı konusunda önemli soru işaretleri var. Son olarak AB parlamentosu'nda bir milletvekili kadınla erkeklerin eşit olmadığı gibi nefret ve cinsiyetçi bir söylemle ortaya çıkabildi. Almanya'da en temel demokratik hak olan toplantı hakkının siyaset hakkını engelleyen bir takım kararlar alıyor, bakan arkadaşlarımızın orada toplantı yapmaları engelleniyor. Bunlar belediyelerin aldığı karalar deniyor. Almanya'yı bir demokrasi korkusu sarmış durumda. Serbest düşüncelerin yarışmasından neden korkuyorlar. Antalya'da birçok Alman vatandaşı var. Seçimler zamanında istedikleri gibi propagandalarını yapsınlar. Bizim muhalefete izin veriyorlar neden bizim kendi vatandaşlarımızla buluşmamıza izin vermiyorlar. Cumhurbaşkanımız telekonferansla bir toplantıya katılmak istedi. Bunu yargı kararıyla engellediler. Ama terörist Cemil Bayık aynı şekilde bir toplantıya telekonferansla katıldı. Şimdi burada tüm Avrupa'da temel demokratik değerlerle ilgili bir gerileme var. O yüzden Avrupalı dostlarımıza sık sık demokratik değerlere saygı göstermeleri gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

'SİYASİ MATRUŞKA' BENZETMESİ

Konuşmasında siyasi bir matruşka yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Bakan Çelik şöyle devam etti:

"Avrupa bir siyasi matruşka oluşturdu ve onu tuzağına düştü. En üste Erdoğan fobisi var. Onun altında Türkiye fobisi var. Onun kaldırdığınız zaman İslamafobik yaklaşım var. Onu kaldırdığınız zaman geçmişte büyük acılar yaşatmış, antisemitik yaklaşım var. Onu kaldırdığınız zaman aslında Avrupa değerlerine bir uzaklaşma var. Aşırı sağcıların, ırkçıların yaptığı Erdoğan karşıtlığına, Türk karşıtlığına prim vererek Avrupa'nın geleciğini tehlikeye atıyorlar."

ÇİN VE ABD POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİK

Çin ve ABD'nin politikalarında değişimler olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, "Eskiden ABD küreselleşmeyi desteklerdi. Serbest ticareti desteklerdi. Trump'tan sonra bunlara karşı olmaya başladılar. Davos'ta ise Çin devlet başkanı küreselleşmeyi ve serbest ticareti desteklediği yönünde açıklamalar yaptı. Sanki Amerika ile Çin yer değiştirmiş gibi bir tablo çıktı ortaya. Şimdi güneyimizde bu tablo AB siyasi haritasının nasıl şekilleneceği, Amerika ve Çin'le AB ilişkilerinin nasıl olacağı, ortaya nasıl bir tablo çıkacağı, iyi izlememiz gereken ve bunlara karşı şimdiden politikalar üretmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bunların içinde hepimizin göz bebeği Türkiye Cumhuriyeti'mizi bu yeni sürece çok daha güçlü bir şekilde sokmamız gerekiyor. Bu nedenle bir koalisyon tablosuna tahammülümüz yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Ömer Çelik'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Utku BOLULU -Kamera: Bahri KARATAŞ / İZMİR, ()

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