DHA YURT - Bakan Akdağ: İsteyen istediği kadar rahatsız olsun Türkiye yürüyüşüne devam edecek

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Almanya ve Hollanda’da referandum toplantılarına izin verilmediğini hatırlatarak, “İsteyen istediği kadar rahatsız olsun, Türkiye yürüyüşüne devam edecek. Engellemeye çalışsın güçleri yetmeyecekö dedi.

Dün gece Ordu’ya gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bugün Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili burada açıklamada bulunan Bakan Akdağ, referandum toplantılarına izin vermeyen Almanya ve Hollanda’ya tepki gösterdi. Yeni bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçip koşar adım yürümek istediklerini vurgulayan Bakan Akdağ, “Kısa bir süre önce Almanya’nın, hemen peşinde Hollanda’nın referandum için yapılacak toplantılardaki konuşmalara müsaade etmemesi, yada o konuşmaların yapılacağı toplantılara müsaade etmemesi, bir taraftan bu ülkelerin demokrasi diye ağızlarından düşürmedikleri kavramı içselleştiremediğini gösteriyor. Kendilerine gelince demokrasi, başkalarına gelince çifte standartlı başka bir zihniyete sahip olduklarını gösteriyor.Bundan daha önemlisi aslında bu ülkelerin Türkiye’nin büyümesinde, güçlenmesinde, bölgede bir lider ülke konumuna gelmesinden rahatsız oluyorlar. İsteyen istediği kadar rahatsız olsun. Türkiye yürüyüşüne devam edecek, engellemeye çalışsın güçleri yetmeyecekö dedi.

PKK BÜTÜN GÜÇLERİYLE REFERANDUMUN KARŞISINDA

PKK’nın bütün güçleriyle referandumun karşısında olduğunu, PKK elebaşlarından birinin basında yayımlanan videosuna da dikkat çeken Bakan Akdağ şöyle konuştu: “Belki bugün takip edenleriniz olmuştur. PKK’nın elebaşlarından videosu yayınlandı basında. Enteresandır; bütün güçleriyle bu referandumun karşısında olduklarını, ‘hayır’ oyu verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Çünkü başından söylediler bunu; ‘Eğer halk oylamasında ‘evet’ çıkar, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurulursa biz bittik. PKK o zaman biter, sonu gelir, PKK diye bir şey kalmaz. O zaman biz bütün güçlerimizle buna karşı çıkacağız. Bir daha gezi ruhunu ayağa kaldırmak lazım’ diyorlar. Bizler bu ülkenin vatandaşları olarak bu söylenenlere bakarak kararımızı verebiliriz. Türkiye’nin ana damarlarını pırıl pırıl yapacak, nefes borularını açacak bir sistemin peşindeyiz. İnşallah Türkiye bunu da gerçekleştirecek. Almanlar bakanlarımızı konuşturmamışlar, PKK’nın ele başları bütün güçleriyle karşı çıkacakmış. İstedikleri kadar karşı çıksınlar, millet 1950’de Demokrat Parti’nin kuruluşunda nasıl kararın kendisine ait olduğunu açıkça ifade ettiyse, bütün o hain darbelerden sonra nasıl dosta düşmana büyük millet olduğunu gösterdiyse, ben inanıyorum ki bu seferde milletimiz ferasetini gösterecektir.ö

MEVSİMSEL GRİP VAKALARI NORMAL

Açıklamalarının ardından gazetecilerin mevsimsel griple ilgili sorularını da yanıtlayan Bakan Recep Akdağ, mevsimsel grip vakalarının diğer yıllara göre bu yıl normal olduğunu vurgulayarak, “Sonbahar aylarında artmaya başlar, içinde bulunduğumuz aylarda artık yavaşlar iyice azalır. Her yıl olur bu. Bu sene normal yıllardan farklı bir durum yok. Biz gripte yaşlı kişilerden, kronik bir hastalığı olanların durumundan biraz endişe ederiz. Bu kişilerin grip mevsimi gelmeden aşılanmalarını öneriyoruz. Yani bir olağanüstü durum yok. Bazı yıllarda yeni bir grip virüsü çıkarsa ortaya, daha önce toplumun karşılaşmadığı ondan endişe ediyoruz. Çok ciddi tedbirler almak gerekiyor o zaman. İçinde bulunduğumuz yıl böyle bir durum yokö şeklinde konuştu.

İNSANLARA ZARAR VEREBİLECEK YAYINLARLA MÜCADELE EDİYORUZ

Televizyonlarda vatandaşlara yönelik sağlık tavsiyelerinde bulunanlara yönelikte Sağlık Bakanlığı olarak dikkatli çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakan Recep Akdağ, "İnsanlara zarar verebilecek yayınları olanlar, bunlarla mücadele ediyoruz. Yüzlerce, binlerce suç duyurusunda bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Birçok internet sitesi kapatıldı. Yurtdışından yayın yapan televizyon kanalları bunlar. Mücadeleyi biz devam ettireceğiz ama burada önemli olan husus, vatandaşımızın da dikkatli olmasıdır. Bir takım bitkisel karışımları kullandıkları için her yıl yüzlerce kişi ağır karaciğer yetmezliğine girmekte, bunların bir kısmı hayatını kaybetmekte. Biz sürekli üzerinde duruyoruz, takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

GENÇLER ARASINDA TÜTÜN KULLANIMI ARTTI

Son yıllarda gençler arasında tütün kullanımının artmaya başladığını, bunun önlenmesi içinde yapılan çalışmaları değerlendiren Bakan Akdağ şöyle devam etti: “Madde bağımlılığına götüren yolun tabanı, parke taşları sigara kullanımıdır. Madde bağımlılığı olan her yüz kişiden 95’inin daha önce sigara içtiğini biliyoruz, araştırmalar bunu gösteriyor. O’nun için sigara aslında tabiî ki herkesi değil ama, gençlerin bir kısmını madde bağımlılığına götürebilecek bir risktir. Dolayısıyla zaten kendisi zararlı. Gençlerimizin sigara içmeye başlamamaları konusunda, bunları korumak için elimizden geleni yapmak durumundayız. Sağlık Bakanlığı olarak bunu yapıyoruz. Tüm toplumun, özellikle basınımızın, diğer birçok kuruluşun buna itina etmesi lazım. Yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın, Yeşilay’ın çabalarıyla bu işin üstesinden gelmek zor. Kendisinden Allah razı olsun sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu tütün kullanımı konusunu, son derece hassas takipçisi olduğu için biz mesafe alabildik. Son yıllarda maalesef gençler arasında tütün kullanımı artmaya başladı. Bunun bağımlılıkla yakından alakası var. Rehabilitasyon konusu içinde şuanda Aile Bakanlığımız yoğun çalışma yürütüyor. Bazı belediyelerimiz ve Sivil Toplum’dan güzel adımlar var. Bu mesele illaki rehabilitasyon anlamında köyler kurmak düşünülmemeli, oda yapılabilir.ö

