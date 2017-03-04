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DHA YURT - Bakan Akdağ: Gençler arasında tütün kullanımı artıyor (2)

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, BAKANI CEP TELEFONUNDAN ARADI Ordu’da bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, öğle namazını kıldığı Yalı Camii’de namaz çıkışında çay ocağında vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Bakan Akdağ, vatandaşlarla...

DHA YURT - Bakan Akdağ: Gençler arasında tütün kullanımı artıyor (2)

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, BAKANI CEP TELEFONUNDAN ARADI

Ordu’da bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, öğle namazını kıldığı Yalı Camii’de namaz çıkışında çay ocağında vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Bakan Akdağ, vatandaşlarla sohbet ederken, Kırşehir'de referendum mitingi için bulunan ve kendisini cep telefonuyla arayan Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Başbakan Yıldırım’dan izin alarak telefonun hoparlörünü açıp vatandaşlara dinleten Bakan Akdağ, kendisinin de Ordu’dan evli olduğunu ve Ordulular’ın eniştesi olduğunu hatırlattı. Başbakan Yıldırım, “Vatandaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Memleketin her köşesinde heyecan dorukta, sabırsızlıkla 16 Nisan’ı bekliyor. İnşallah bu halk oylamasıyla birlikte çok daha güzel hizmetleri, işleri milletimize hızlı birşekilde ulaştırmış olacağız. İstikrar kalıcı hale gelecek. Kuvvetli hükümetler sayesinde de artık böyle darbe girişmleri, krizler, artık tarihe karışacak. İnşallah her şey çok daha güzel olacak.Ordululara karşı sorumluluklarını unutmayalım, enişte olmak kolay değil. Ordu’ya ne yapsanız yakışır” dedi.

Kırşehir'de çocuğu aşırı bağımlı olan bir kadına yardımcı olunması için Bakan Akdağ’a telefonla talimat da veren Başbakan Binali Yıldırım, “Burada yanımda bir hanımefendi var. Çocuğu aşırı bağımlı, ana temel plana alıyorlar. Çakmak gazı emiyormuş, annesine eziyet ediyor, evi kırıp döküyor. Esaslı bir şekilde tedavi ettirmemiz lazım. Birini görevlendir de o çocuğu buradan alsın. Vali bey biliyor konuyu. Vali beyle temas kur, önemli” diye konuştu.

Bakan Recep Akdağ ise konuyla hemen ilgileneceğini söyledi.

Görüntü Dökümü :

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- Bakanın vatandaşlarla sohbeti

- Bakanın Başbakanla telefonla konuşması

- Detaylar

Haber-Kamera : Nedim KOVAN-ORDU ()

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