DHA YURT - Bacakları kopan Suriyeli Abdulbasit protez istiyor

SURİYE'nin İdlip kentindeki hava saldırısında annesi ve kız kardeşini kaybeden, 2 bacağı diz üstünden parçalanan 10 yaşındaki Abdulbasit Alsatouf, tekrar yürümek için protez istiyor.

Suriyeli Abdulbasit Alsatouf, hava saldırısında iki bacağı da kopunca 17 Şubat'ta İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'na aracılığıyla tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Aynı saldırıda annesi ve küçük kız kardeşi ölen Abdulbasit Alsatouf, tedavisinin ardından taburcu edildi. Reyhanlı İlçesi'nde oturan dayısının evinde kalan Alsatouf, tekrar yürüyebilmek için protez bacak istiyor. Ölen annesi Meryem ve 3 yaşındaki kardeşi Ruba için büyük acı çektiğini belirten Abdulbasit Alsatouf, "Savaşta benim gibi yaralanan çocuklara protez bacak takmak için okuyup doktor olmak istiyorum" dedi.

Hava saldırısında eşi ve 1 çocuğunu kaybeden baba Taan Alsatouf, bacakları kopan oğlunun yanı sıra 5 yaşındaki kızı ile damadının da yaralandığını söyledi. Baba Alsatouf, "Olay günü bahçede öğle yemeği yiyorduk. Helikopterin attığı varil bombası evimize isabet etti. Eşim ve kızım öldü. Diğer kızım ile damadım yaralandı. Halen Hatay'da tedavi görüyor. Oğlum Abdulbasit iki bacağını kaybetti. Daha öncede babam ve kardeşim de bir hava saldırısında öldü. Şimdiki halimize şükrediyoruz. Tekrar Suriye'ye gitmeyi düşünmüyorum"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- 10 yaşındaki Abdulbasit otururken

- Babası ile birlikte görüntüsü

- Bacaklarının görüntüsü

- Bacaklarına sargı bezini sarması

- Elinde oyuncakla oynaması

- Çocuğun elinde telefonla oynaması

- Babasının yaralı olan diğer kız çocuğunun yarasını göstermesi

- Abdulbasit'in konuşması

- Babası Taan'ın konuşması

- Babasının oğlunu kucagına alıp gezdirmesi

- Merdivenden inmesi

- Zeytin ağaçlarının yanında durması

- Evin kapısı önünde el sallaması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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