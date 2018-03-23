Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

DHA YURT - Baba ile oğlunu öldüren taksiciler yakalandı

GAZİANTEP'te taksi durağında çıkan kavgada fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz'un (28) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan taksici S.K. ile amcası M.K. yakalandı.  Olay, dün öğleden sonra Güvenevler Mahallesi'nde meydana...

DHA YURT - Baba ile oğlunu öldüren taksiciler yakalandı

GAZİANTEP'te taksi durağında çıkan kavgada fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz'un (28) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan taksici S.K. ile amcası M.K. yakalandı. 

Olay, dün öğleden sonra Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek fırını işleten Mehmet Oğuz ve oğlu Hasan Oğuz, 27 UK 055 plakalı otomobil ile taksi durağının önüne geldi. Baba ve oğlu, taksi durağında çalışan S.K., babası B.K. ve amcası M.K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleri ile ateş etti. Mehmet Oğuz ile oğlu Hasan Oğuz, S.K. tarafından ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalara yaşamlarını yitirdi. B.K. ise yaşanan arbedede yüzünden yaralandı. S.K. ve amcası M.K. kaçarken, B.K. ise tedavisi için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K. ve M.K.'nın saklandığı adresi tespit etti. Ekipler yaptığı operasyonla amca ve yeğeni gözaltına aldı. Polis, emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., M.K. ve hastanede tedavisi tamamlanan B.K.'yı alınan sağlık raporunun ardından adliyeye götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
- Devlet hastanesi
- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi
- Şüphelilerin hastenden çıkması
- Şüphelilerin polis otosuna binmesi
- Genel ve detay görüntüler

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314