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DHA YURT - AZEZ’DE ÖSO BÜNYESİNDEKİ KÜRT SAVAŞÇILAR, PYD’YE KARŞI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye’nin Azez kentindeki bir grup Kürt kökenli Suriyeli, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde PYD’ye karşı...

DHA YURT - AZEZ’DE ÖSO BÜNYESİNDEKİ KÜRT SAVAŞÇILAR, PYD’YE KARŞI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye’nin Azez kentindeki bir grup Kürt kökenli Suriyeli, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde PYD’ye karşı mücadele veriyor.
Suriye iç savaşının ardından Azez’de yaşayan Kürt kökenli az sayıdaki kişi de Özgür Suriye Ordusu saflarına katıldı. ÖSO bileşenlerinden olan Ceyşel Şamel grubu içerisinde yer alan 30 Kürt savaşçı da son günlerde sınır komşusu olan TSK’nın havadan ve karadan ateş altına aldığı Afrin’de PYD’ye karşı mücadele veriyor. Grupta yer alan Arap ve Türkmenler ile birlikte Afrin operasyonunda PYD’ye karşı mücadele ettiklerini anlatan ve oluşturulan cephelerde silahlarıyla nöbet tutarak olası saldırı ve sızmalara engel olmaya çalışan ÖSO üyesi Kürtler, “Bizim amacımız Afrin’deki Kürt kardeşlerimizi terör örgütü PYD’nin zulmünden kurtarmak. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Hedefimiz orada Kürt insanlar değil Kürtlerle ilgisi olmayan teröristlerdir” dedi.
SINIR HATTINDA TEYAKKUZ DURUMU
Afrin’e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Azez’de kontrolü elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu güçleri, son günlerde operasyonların sürdüğü Cabel Burseya Dağı’nın yanı sıra Maranez, Minnag, Tel Rıfat ve Melkiye bölgesinde teyakkuz durumunda hazır bekliyor. Buralarda oluşturulan cephelerde ağır silahlarla nöbet tutan ÖSO üyeleri, Burseya Dağı operasyonu sonrası harekat alanının genişletilerek doğuya kaydırılacağını ve Afrin çevresinde yer alan bölgelerin PYD’den arındırılarak özgürleştirileceğini ifade etti.
Öte yandan Burseya Dağı ve çevresindeki terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından topçu ateşiyle baskı altına alınıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera; Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), () - 
 

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