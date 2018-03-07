DHA YURT - AZEZ'DEN AFRİN'E DOĞRU OPERASYON  HIZ KAZANDI, MERKEZE 7 KM KALDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komando Birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO ) Afrin merkeze yönelik operasyonları, hava muhalefeti de yaşanmaması nedenyile hız kazandı. Azez yakınlarındaki Bafilyun tepesinin ardından Şaran beldesi ele geçirildi. Ardından bugün sabah saatlerinde Keffercenne Köyü de teröristlerden temizlendi.

Suriye'de TSK ile ÖSO'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı, hız kazandı. Bugünkü sabah namazı sonrası yeniden başlayan operasyonlarda Şaran beldesinin köyleri tek tek ele geçirilmeye başlandı.

muhabirinin takip ettiği operasyonlarda, TSK komando birlikleri, Azez yakınlarındaki Şarar beldesinden Afrin istikametine doğru kaçmaya başlayan teröristleri havadan savaş uçaklarıyla, karadan ise topçu birliklerinini atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

TSK'nın hava ve kara desteği ile Şaran beldesinin etrafındaki köyler ve tepeleri alarak ilerleyen ÖSO güçleri de son olarak bugün Keffercenne köyündeki şiddetli çatışmalarla Afrin istikametine doğru ilerlemeyi sürdürüyor.



KEFFERCENNE STRATEJİK ÖNEMDE

ÖSO Livai Şimal Komutanı Abdullah Halil, muhabirine konuştu ve Keffercenne'nin son derece stratejik öneme sahip bir köy olduğunu belirtti. Afrin'e bundan sonra ilerlemenin daha kolay olacağını söylerken, Afrin'in Keffercenne'nin altında kaldığını, üst bölgeden yapılacak ilerleme ile Afrin'e kısa bir süre içerisinde ulaşılabileceğini ifade etti.

Raco'nun tamamen ele geçirilmesinin ardından bir taraftan da Cinderes merkeze doğru operasyonlar hız kazanırken, sınırda oluşturulan 'hilal'in Reyhanlı ayağının tam karşısında bulunan Azez'deki tüm bölgede de terörist mevzilerine yönelik harekat devam ediyor. Özellikle Azez'in yaklaşık 5-6 km uzağında bulunan Telrifat, son derece stratejik önem kazandı. Teröristlerin, Fırat'ın doğusundan Telrifat üzerinden Afrin merkeze yığınak yapmayı sürdürdüğü bu bölgeye yönelik de operasyon hazırlıkları sürüyor. Telrifat ile beraber aynı bölgede bulunan Minnag Havaalanı, Ayn Dakne ve Maranes bölgeleri de çok kısa süre içerisinde şiddetli çatışmalara sahne olabilir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- ÖSO GÜÇLERİ KEFFERCENNE KÖYÜNÜ ELE GEÇİRDİ

- KÖYDE İLERLEYEN ÖSO GÜÇLERİ

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / (Afrin) SURİYE ()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

