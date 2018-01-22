DHA YURT - Azez'de ÖSO ve YPG arasında çatışma çıktı (1)

Azez'de yaklaşık 1 saat önce ÖSO İle YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal'dan alınan bilgilere göre, ÖSO'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.
Haber: HATAY,()
Azez'de yaklaşık 1 saat önce ÖSO İle YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal'dan alınan bilgilere göre, ÖSO'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti. Haber: HATAY,()
22 Ocak 2018 Pazartesi 03:25
Azez'de yaklaşık 1 saat önce ÖSO İle YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal'dan alınan bilgilere göre, ÖSO'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.
Haber: HATAY,()
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