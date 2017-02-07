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DHA YURT - Ayvacık yine 5.3 ile sallandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde saat 05.37'de Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayvacık'ta dün sabah yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından gün boyunca 5.3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana...

DHA YURT - Ayvacık yine 5.3 ile sallandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde saat 05.37'de Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayvacık'ta dün sabah yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından gün boyunca 5.3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana gelmişti. Gece boyunca artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede saat 05.37'de bir deprem daha yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5.3 olarak açıklarken, depremin yerin 5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 2 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Haber: ÇANAKKALE,()

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