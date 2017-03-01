DHA YURT - Ayvacık 4.7 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, ilçede saat 02.27'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Bu depremin hemen öncesinde de 4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanırken bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor.

Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini ise 6.9 kilometre olarak açıkladı. KRDAE depremin Ege Denizi'nde Bademli açıklarında meydana geldiğini bildirdi.

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