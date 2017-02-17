DHA YURT - Ayşe öğretmen Filistinli öğrencilere İngilizce öğretecek

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde yaşayan İngilizce öğretmeni Ayşe Petek Kadıoğlu, Filistin'in Ramallah kentindeki Al,Quds University ve Al, İstiqlal University'de öğrencilere İngilizce eğitim verecek.

İngilizce eğitim talebi üzerine Anamur Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Ayşe Petek Kadıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bünyesinde 'Yerli Olmayan Konuşmacılara Arapça ve Yabancı Dillerin Öğretilmesiyle ilgili Kapsamlı ve İleri Düzey İletişim Metodolojisi' projesini hazırladı. İspanya, Fransa, Filistin ve İsrail'in ortak olduğu projenin liderliğini yapan Türkiye adına çalışan Kadıoğlu, yazım aşamasında da projenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Filistin'de, Arapça konuşan öğrencilere İngilizce dersi verecek olmanın farklı bir anlamı olduğunu kaydeden Kadıoğlu, "Özellikle Filistin ile ilgili bir ortaklık söz konusu olduğu zaman diğer projelerden farklı. Öncelikle Müslüman bir ülke olması, bizden talep ettikleri konunun inanılmaz etkin bir yapıya sahip olması önemli oldu. Bu projenin Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanıyor olması bizim için ayrıca önemlidir" dedi.

YABANCI DİL LABORATUVARI KURULACAK

Filistin üniversitelerinde yabancı dil öğreniminin uluslararası standartlarda karşılanamadığı için bu projenin hazırlandığını kaydeden Kadıoğlu, "İmkanlar dahilinde dil laboratuvarlarının kurulmasının planlandığı projede, ana dil kültürü ve ortamı dikkate alınarak ana dil kültürü yabancı dil öğretim sürecine entegre edilmesi hedefleniyor. Böylelikle ortak dil platformuna başvuran, internete dayalı yaklaşım ve dil laboratuvarlarında yüz yüze ikili olarak Arapça ve yabancı dil öğretiminde yeni yöntemlerin benimsenecek. Proje kapsamında ileriye dönük en az 5 yabancı dil laboratuvarı ile bilgi yayma atölyesinin kurulması ve pratik kurslar geliştirilerek yabancı dil bölümünde zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor" diye konuştu.

2 ÜLKE İÇİN DE ÖNEMLİ BİR PROJE

Projeye son şeklini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan ise, Avrupa Birliği ülkelerinin hepsi ile bu tür eğitim proje çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, doğrudan eğitimin Türk öğretmenler tarafından sürdürüleceğini söyledi. Projenin 2 yıl süreceğine vurgu yapan Dağıstan şunları söyledi: "İngilizceyi pratik ve diğer yönleri ile yazım olarak en kolay nasıl öğretilirse orada ona göre ders verilecek. Bu projenin Filistin'de yürütülecek olması bizim için daha bir önemlidir. Zaten Filistin ile bir gönül bağımız var, bu proje ile bu bağı dağa da güçlendireceğiz. Proje kapsamında kültürel etkileşimler de yaşanacak. Bir ekip olarak bu proje üzerinde çalışıyoruz ve arkadaşlarımız büyük emek veriyor."

Görüntü Dökümü

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- Ayşe Kadıoğlu'nun okul koridorunda yürümesi

- Milli Eğitim Müdürü ile proje üzerinde çalışmaları

- Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, Okul Müdürü İsa Çelebi ve Ayşe öğretmen ile röp.

- Sınıfa girişi

- Öğrencilerine ders verirken görüntüsü

- Proje hakkında bilgi vermesi

- Öğrencilerle röp.

- Sınıftan görüntü

- Ayşe öğretmen sınıf tahtasına projenin İngilizce adını yazarken

- Okuldan görüntü

- Okul Tabelası

- Okul Müdürü ve Ayşe Öğretmenin okul merdiveninden inişi

- Okul önünde müdür ve Ayşe Öğretmen ile röp.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), ()

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