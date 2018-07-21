DHA YURT - Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı - (4)

CENAZELER GETİRİLDİ

Boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle gerçekleştirdiği katliamda ölen kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç'ın cenazeleri Aydın'ın Nazilli ilçesine, ailenin komşuları ve aynı zamanda akrabaları olan Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri ise Bozdoğan ilçesine getirildi.

BABANIN AĞIDI YÜREK DAĞLADI

Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç için, cinayetin işlendiği, Nazilli'nin İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alındı. Yakınları, gözyaşları içerisinde haklarını helal etti. Daha sonra cenazeler, kırsal Bozyurt Mahallesi'ndeki camiye götürüldü. Çift için ikindiden sonra, vakit namazı beklenmeden cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında Emine Özlem Karakılıç'ın babası Niyazi Sakallıoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Karakılıç çifti, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Sakallıoğlu, "Ah benim yavrularım" diyerek ağıt yaktı.

BOZDOĞAN'DA DA ÜZÜNTÜ HAKİM

Mustafa Duran'ın öldürdüğü Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çiftinin cenazeleri ise Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Yazıkent Mahallesi'ne getirildi. Aşağı Cami'ye getirilen çift için cemaatten helalik alındı. İkindiden sonra, vakit namazı beklinmeden kılınan cenaze namazının ardından Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çifti de Yazıkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninden önce, ölen çiftin oğlu 9 yaşındaki Halil Utku Kahya, caminin önüne getirildi. Ancak bir süre sonra yakınları, küçük çocuğu otomobile bindirip buradan götürdü.

Öldürülenlerden Bekir Cihan Karakılıç'ın ise daha sonra toprağa verileceği öğrenildi.

NAZİLLİ GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç çiftinin cenazelerin getirilmesi

- Cenaze namazlarının kılınması

- Baba Niyazi Sakallıoğlu'dan görüntü

- Cenazelerin taşınması

- Sakallıoğlu'nun ağıt yakması

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- Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç çiftinin cenazelerinin cinayetin işlendiği İstiklal Mahallesinde bulunan evin önündeki görüntüleri

- İzmir'den gelen Cenaze aracı evin önünde.

- Cami hocası dualar okuyarak evin önünde bulunan yakınlarından helallik istedi.

- Evin önü yakınlarınca göz yaşı sel oldu

Haber-Kamera : Ramazan ÇETİN-Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

BOZDOĞAN GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Filiz Kahya ve Mehmet Kahya'nın cenazelerinin getirilmesi

- Cenaze namazından görütü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / BOZDOĞAN (Aydın), ()

