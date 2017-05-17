DHA YURT - Atatürk posterini defalarca öpen Cevriye Kartal : Yolda yürüyorsak nefes alıyorsak Atatürk'e borçluyuz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gün önce belediye meydanındaki dev Atatürk posterinin önüne gelip Atatürk'ün defalarca ellerini öpen 76 yaşındaki Cevriye Kartal, "Gençler bugünümüzün değerini bilsin, yolda yürüyorsak nefes alıyorsak Atatürk'e borçluyuz. Atatürk'e dile uzatanların dilini keserim, elinide öperim ayağınıda öperim, nefesim yettiğince gelip burada hem dua ederim hem Türk bayrağını ve bize bugünleri armağan eden Atatürk'ümün ellerini öperim" dedi.

MEYDANDAKİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Bodrum'da iki gün önce Bodrum Belediye Meydanı'nda Bodrum Belediyesi tarafından bir yıl önce asılan 60 metrekare büyüklüğündeki dev Atatürk posterinin altına gelerek Atatürk'ün defalarca ellerini öpen ve bu görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaşlı teyzenin üç yıl önce Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Karaağaç köyünden Bodrum'daki oğlu internet işletmecisi Kazım Kartal'ın yanına gelen 4 çocuk 4 torun sahibi 76 yaşındaki Cevriye Kartal olduğu ortaya çıktı. Kartal bugün yine Atatürk meydanına geldi posterin altında dakikalarca Atatürk'e dua etti ellerini defalarca öptü. Cevriye Kartal geçtiğimiz yıllarda çok daha sık geldiğini ancak yürümekte zorluk çektiği için haftada üç dört kez gelebildiğini belirtirken yaşlı teyzeyi görenler ve medya ile sosyal paylaşım sitesinde görenler ellerini öptü, teşekkür etti. El sanatları sanatçısı 48 yaşındaki Sema Tunç “Bu teyzenin elleri öpülmezde kimin elleri öpülür,. Öyle bir zamanda öyle bir dönemde o kadar güzel mesajlar verdiki hepimize ders ve örnek oldu, o nedenle O'Nu bugün burada görünce hemen ellerini öptüm ve teşekkür ettim, Ulu Önder bize bu günleri armağan ettiğini asla unutmamalı unutturmamalıyızö dedi.Cveriye Kartal meydandaki herkesi duygulandırdı.

ATATÜRK'E DİL UZATANLARIN DİLİNİ KESERİM

Cevriye Kartal belediye meydanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ayağında terlikleri başında baş örtüsü ve doğal Anadolu kadını kıyafeti ile gelen KartalöBen okula gitmeden Atatürk sevgisini annemden babamdan öğrendim, Atatürk olmasaydı bugün nefes alamazdık, Atatürk olmasa ne yapardık biz, her şeyimiz O'na bağlı yolda yürüyemezdik, O'nun yaptıklarını nasıl unuturuz, bize emanet ettiği Cumhuriyet' imizi nasıl korumayız. Atatürk'e dil uzatanların dilini keserim, elini defalarca öperim ayağınıda öperim, bu zamanın gençleri O'nun kıymetini bilsin bilmeyene ne diyim ben,O'nsuz olmaz Atatürk'süz olmaz O her şeyimiz, ayaklarım ağrıdığı için bu ara çok gelemiyorumö dedi.

Yaklaşık 15 dakika posterin altında kalan Cevriye Kartal ilgi odağı oldu yerli ve yabancı turistler Kartal'ın Atatürk posterindeki elini öpmesini ve dua etmesini izledi.

Görüntü dökümü

-Cevriyle Kartal'ın meydana gelmesi Atatürk için dua etmesi posterdeki eli öpmesi dualar etmesi röp.

-Vatandaşların yaşlı teyzenin elini öpmesi teşekkür etmesi

-Sema Tunç ile röp.

Haber-Yaşar ANTER - KAMERA: Hülya ELTEŞ / BODRUM,)

=====================================