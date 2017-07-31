DHA YURT - Atatürk heykeli saldırganı: Pişman değilim, rüyada tebliğ edildi (2)

TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, adliyede savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Malbora, çıkarıldığı mahkemece Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun kapsamında tutuklanıp güvenlik önlemleri arasında cezaevine götürüldü.

Mehmet Malbora'nın, kanunun 1'inci maddesinde yer alan 'Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri yahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezasıyla' yargılanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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(GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)

- Şüphelinin tahra ile büste saldırması

- Saldırganın bağırması

- Çevredeki kalabalık

- Jandarmanın şüpheliyi alması

- Jandarmanın saldırganı polise teslim etmesi

- Saldırganın olay yerinden götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

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- Alınan güvenlik önlemi

- Adliyeye sevk edilen zanlı

- Adliye tabelası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA ()

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