DHA YURT - Askeri aracın çarpması sonucu şehit olan astsubay Konya'da toprağa verildi

ŞEHİT ASTSUBAY ÖZDİL KONYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde zırhlı askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil'in (50) cenazesi, eşinin isteği üzerine Konya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

‘BİR ÖLÜR BİN DİRİLİR’

Şırnak’tan hava yoluyla Konya’ya getirilen şehit Astsubay Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil'in cenazesi havaalanında askeri yetkililer ve yakınları tarafından karşılandı. Şehidin annesi Fahriye Özdil de karşılamaya tekerlekli sandalye ile geldi. Şehidin oğulları Çağlar ve Çağatay Özdil uçağın gelmesini anneleri Gülistan Özdil’e sarılarak bekledi. Uçak pistte ilerlerken oğlu Çağlar Özdil, ‘’Bakın şehit geliyor, şehit. Dik durun. Benim babam geliyor. Bir ölür bin dirilir. Vatan sağ olsun.’’ diyerek gözyaşı döktü.

‘SEN HEP YANIMDA OLACAKTIN’

Şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naşı askerler eşliğinde uçaktan indirilirken, tabutun yanına gelen oğlu Çağatay Özdil de babasının fotoğrafını öperek, ‘’Kurban olduğum. Ben sana gitme dedim babam. Babam sen gitmeyecektin. Sen benim hep yanımda olacaktın babam. Allah’ım ben babamsız ne yapacağım. Ben televizyondaki şehitlere babamdan daha çok ağladım.’’ diye gözyaşı döktü. Bu sırada bir yakını, ‘’Babana yakışır şekilde dur. Ne bu hal böyle. Düzgün dur.’’ diyerek uyardı. Tabutun yanına giden şehidin eşi Gülistan Özdil ise "Mustafam ben geldim, buradayım. O benim gurur kaynağım." diyerek ağladı.

ŞEHİTLİK’TE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Astsubay Mustafa Özdil’in cenazesi eşi Gülistan Özdil’in merkez Meram İlçesi’nde bulunan baba evinde helallik alındıktan sonra namazın kılınacağı Mürşitpınar Camisi’ne getirildi. Burada babasının tabutunun başına gelen Çağlar Özdil, asker selamı vererek fotoğrafını kucakladı ve ‘Baba bakışların her şeyi anlatıyor’ diyerek gözyaşı döktü. Kardeşinin yanına gelen şehidin diğer oğlu Çağatay Özdil de kardeşiyle birlikte babalarının tabutuna sarılarak, ‘’Hani şehit ölmezdi. Hani başçavuş ölmezdi’ diyerek ağladı. Özdil kardeşleri yakınları tarafından teselli edildi. Şehit Astsubay Özdil, ikindi namazına müteakip düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılındıktan sonra Konya Şehitliği’nde toprağa verildi. Cenaze törenine Konya Valisi Yakup Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, askeri erkan, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin karşılanması

-Uçaktan indirilmesi

-Yakınlarının görüntüsü

-Genel ve detaylar

-Cami önünde oğullarının tabuta sarılması

-Genel ve detaylar

-Cinaze namazının kılınması

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, ()