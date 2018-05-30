DHA YURT - Artvin'de yağış, sel ve heyelana yol açtı/EK

HEYELAN YOLU KAPATTI, 5 ÇOBAN MAHSUR KALDI

Artvin'in Aşağı Maden köyünde sel nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada 5 çobanın 600 dolayında küçükbaş hayvanı ile mahsur kaldığı öğrenildi. Heyelanlı bölgede kalan çobanların kurtarılması için bölgeye iş makineleri yönlendirildi.

Evinin zemin ve bodrum katı sular altında kalan, odunluğu yıkılan Şükriye Güreli yaşadıklarını anlattı. İftar saatinde şiddetli yağış başladığını anlatan Güreli "Şiddetli yağmurla dereler taştı, evimizi su bastı. O sırada iftar için evdeydik. Üst katlara kaçtık. Uzun zamandır böyle bir afet görmedik. Evin zemin ve bodrum katı toprakla doldu. Büyük korku yaşadık. Ev yıkılacak gibi oldu" dedi. Selde aracı toprak altında kalan, evi hasar gören İsmet Güyen de şiddetli yağmur sonrası derenin taştığını söyleyerek belirterek "İftara yakın şiddetli yağmur başladı.Dere taştı. Araçlarımız toprak altında kaldı. Yan dereler de taştı, toprak, taş sürükledi. Çok korktuk" dedi.Neriman Yazıcı da tarım arazilerinin selde yok olduğunu belirterek "Bütün emeğimizi sel aldı, gitti" diyerek yardım çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Su basan evler

-Evleri hasar gören kadınlarla röp.

-AFAD ekiplerinden detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN,()

