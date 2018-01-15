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DHA YURT – (ARŞİV)  - AFRİN  - AZEZ SINIRINDAN GÖRÜNTÜLER -  13 ARALIK 2017

YURT – (ARŞİV)  - AFRİN  - AZEZ SINIRINDAN GÖRÜNTÜLER -  13 ARALIK 2017 Görüntü Dökümü ---------------------------------------------- - Azez- Afrin sınırından görüntü - İzli mermilerin görüntüsü - Muhaliflerin kontrol...

DHA YURT – (ARŞİV)  - AFRİN  - AZEZ SINIRINDAN GÖRÜNTÜLER -  13 ARALIK 2017

YURT – (ARŞİV)  - AFRİN  - AZEZ SINIRINDAN GÖRÜNTÜLER -  13 ARALIK 2017

Görüntü Dökümü

----------------------------------------------

- Azez- Afrin sınırından görüntü

- İzli mermilerin görüntüsü

- Muhaliflerin kontrol noktaları ve cephelerinden görüntü

- Kontrol noktalarında nöbet tutan muhaliflerin görüntüsü

- Mevzilerden detay görüntüler

- Afrin bölgesinden PKK/PYD’lilerin bulunduğu belirtilen binalardan görüntü

- Afrin tarafından hasar gören caminin görüntüsü

- Afrin tarafındaki binada asılı olan Rus bayrağının görüntüsü

- Azez bölgesinde Türk askerinin yaptığı sevkiyattan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

 

 

 

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