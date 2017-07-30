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DHA YURT - 'Araç Takip Sistemi' kaçak akaryakıtı yakalattı 

Hatay İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt taşımacılığı yapan bir firmaya ait bir TIR'da ve firmanın deposunda ortaya çıkarılan gizlenmiş yeraltı tankında toplam 8 bin 650 litre...

DHA YURT - 'Araç Takip Sistemi' kaçak akaryakıtı yakalattı 


Hatay İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt taşımacılığı yapan bir firmaya ait bir TIR'da ve firmanın deposunda ortaya çıkarılan gizlenmiş yeraltı tankında toplam 8 bin 650 litre akaryakıt ele geçirildi.
 Transit akaryakıt yükü taşıyan ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi tarafından Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden takip edilen bir akaryakıt şirketine ait TIR'ın şüpheli bir şekilde uzun süre beklediğinin tespit edilmesi üzerine, Komuta Kontrol Merkezi tarafından uyarılan mobil ekipler, aracın bekleme yaptığı yere intikal etti. Aracın kontrolleri devam ederken çevrede yapılan arama sonucunda bir hangar bulundu. Hangarın içerisinde akaryakıt pompalarının bulunduğunun görülmesi ve keskin akaryakıt kokusu alınması üzerine İskenderun Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek alınan talimat üzerine arama çalışmalarına başlandı. Arama sonucunda hangarın içinde akaryakıt pompaları, plastik tank ve bidonlarda muhtelif miktarda toplam 4 bin 100 litre markersiz akaryakıt bulundu. 
Pompaların bağlı bulunduğu tankın tespit edilmesi amacıyla İskenderun Sulh Ceza Hakimliğinden alınan “arama yapılması ve el konulması kararınaö istinaden İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, iş makinaları vasıtasıyla yaptırdığı kazı çalışmaları neticesinde gizlenmiş bir şekilde yer altında kurulu ve araçlara kaçak akaryakıt dolumu yapıldığı anlaşılan, akaryakıt tankı ve düzeneğini ortaya çıkardı. Gizlenmiş tankta 4 bin 550 litre markersiz akaryakıt ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak akaryakıt ile yeraltından çıkarılan 1 adet tank, 2 adet tabancalı pompa, 1 adet yaklaşık 1 metre çapında 210 cm uzunluğunda silindir biçimde plastik tank, 3 adet 1.000 litrelik kare biçiminde plastik fiber tank ve muhtelif boyutlardaki varil ve bidonlara el konuldu.  Yakalamayla ilgili olarak 3 kişi hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Görüntü Dökümü
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-Operasyondan görüntü 

Haber-Kamera : HATAY () 

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