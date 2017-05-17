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DHA YURT - Antalya’da maden ocağında göçük 2 işçi mahsur  (3)

MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür madeninde yoğun metan sıkışması sonucu mahsur kalan işçilerin, daha önce hastanede tedaviye alındığı...

DHA YURT - Antalya’da maden ocağında göçük 2 işçi mahsur  (3)

MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür madeninde yoğun metan sıkışması sonucu mahsur kalan işçilerin, daha önce hastanede tedaviye alındığı açıklanan Levent Korkmaz (39) ve Esen Çavuş (35) olduğu belirtildi. İşçilerin yaklaşık 900 metre derinde mahsur kaldıkları kaydedildi. Gazdan etkilenen işçilerden Ersin Akkuş (36), Hüseyin Durmuş (19) ve  Feyzettin Bayramoğlu'nun (26) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Özgür Arık (44),  Kadir Özbek (24) ve Ömer Erden'in (28) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kurtarma çalışmaları sırasında gazdan etkilenen 7 işçiye ise ambulanslarda müdahele edildi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan ve İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de Mezardibi mevkisindeki kömür ocağına gelerek kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, maden ocağı çalışanlarının olay yerindeki bekleyişi sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yaralı işçilerden görüntü
- Madencilerden görüntü
- Kurtarma ekipler
- Vali Karaloğlu ve beraberindekilerden görüntü
- Maden ocağıdan görüntü
GÖRÜNTÜSÜ 'Antalya'da maden ocağında göçük 2 işçi mahsur (5)' OLARAK GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM-Mehmet KILIÇASLAN-Alparslan ÇINAR / ANTALYA,()

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