DHA YURT - Antalya’da maden ocağında göçük (1)

ANTALYA’nın Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi’ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 madencinin mahsur kaldığı belirtilen olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Haber: ANTALYA ,()
ANTALYA’nın Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi’ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 madencinin mahsur kaldığı belirtilen olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Haber: ANTALYA ,()
16 Mayıs 2017 Salı 22:16
ANTALYA’nın Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi’ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 madencinin mahsur kaldığı belirtilen olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Haber: ANTALYA ,()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:32
|05:37
|13:11
|17:07
|20:27
|22:14